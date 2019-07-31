В отношении Порошенко возбуждено 11 уголовных дел

Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба опроверг заявления экс-президента Украины Петра Порошенко об отсутствии против него уголовных дел. «Что означает это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает» - написал Труба в своем телеграмм-канале.
Ранее Порошенко пытался избежать допроса в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». 17 июля Порошенко не явился по повестке и улетел в Страсбург. Чтобы избежать допроса, назначенного на 25 июля, Порошенко явился в ГБР на день раньше и заявил, что на 25 число у него запланировано много важных встреч. Порошенко явился на допрос лишь после того, как глава ГБР Роман Труба пригрозил ему принудительным приводом.
После начала работы нового парламента у Порошенко появится депутатская неприкосновенность, поскольку партия «Европейская солидарность», в которой он возглавил избирательный список, прошла в Верховную Раду. Однако и лишиться депутатской неприкосновенности Порошенко может очень быстро – партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила большинство в парламенте и от нее будет завесить судьба народного депутата Петра Порошенко.