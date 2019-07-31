В отношении Порошенко возбуждено 11 уголовных дел

Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба опроверг заявления экс-президента Украины Петра Порошенко об отсутствии против него уголовных дел. «Что означает это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает» - написал Труба в своем телеграмм-канале.

Ранее Порошенко пытался избежать допроса в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». 17 июля Порошенко не явился по повестке и улетел в Страсбург. Чтобы избежать допроса, назначенного на 25 июля, Порошенко явился в ГБР на день раньше и заявил, что на 25 число у него запланировано много важных встреч. Порошенко явился на допрос лишь после того, как глава ГБР Роман Труба пригрозил ему принудительным приводом.