Прогноз погоды: в МЧС предупредили о сильных ливнях и грозах

МЧС РФ предупреждает, что в последний день июля, а также в первый день августа в Амурской области, где из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации, ожидаются проливные дожди и грозы.

Согласно информации регионального Главка ведомства, которое ссылается на данные, полученные из Амурского центра гидрометеорологической службы, почти на всей территории региона прогнозируются очень сильные дожди и грозы. О резком ухудшении погодных условий проинформированы главы местных муниципалитетов, а также руководители министерств, ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики.

Пресс-служба областного Управления МЧС РФ, выпустило экстренное предупреждение, в котором отмечается, что из-за ожидающейся природной стихии возможны резкие подъёмы уровней воды на реках, что может привести к подтоплению низкопойменных мест, а также участков автомобильных дорог. Кроме того, существует вероятность резкого увеличения количества автомобильных аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, а также повреждений и подмыва линий связи и электропередачи.

По данным Гидрометцентра, утром 31 июля 2019 года уровень реки Амура в Хабаровске уже достиг отметки 340 см и в ближайшие двое суток ещё вырастет на 60-70 см. Река Уссури у Казакевичево прибавила 31 см за сутки, за это же время Тунгуска у Архангеловки выросла на 12 см, а Амур у Нижнеспасского в ЕАО – на 36 см. По прогнозу синоптиков, к 3-5 августа подъем Амура в черте Хабаровска ожидается у отметки 480 см, а к 8-10 августа – 630 см.

При этом в МЧС предупреждают, что в ближайшие дни в зоне риска окажутся около 4 тыс. дач, расположенных на островах Кабельный и Дачный, а также низкие места краевой столицы.

Напомним, согласно информации правительства Приамурья, число подтопленных дождевым паводком населённых пунктов в регионе за минувшие сутки увеличилось до 30. При этом в зоне подтопления находится 611 частных жилых строений, 968 придворовых территорий, а также 28 участков автомобильных дорог. Из-за стихии без электричества остаются 12 населённых пунктов, без транспортного сообщения – 15 населённых пунктов. Эвакуированы почти 2,5 тыс. человек, в том числе более 750 несовершеннолетних.

Тем временем, по прогнозу Гисметео, 31 июля в Москве ожидается пасмурная погода, днём прогнозируется выпадение осадков малой интенсивности. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 12-13. Под влиянием арктического циклона, который продолжает формировать климатическую обстановку в российской столице, атмосферное давление снизилось до 736 мм ртутного столба. Ближе к вечеру похолодает до 11 градусов выше нуля, при этом атмосферное давление повысится и составит 740 мм ртутного столба. В ночь на 1 августа термометры покажут плюс 10. В течение сегодняшнего дня относительная влажность воздуха будет находиться в пределах 70-84%, геомагнитная остановка – неустойчивая.