«Россети» показали взрывной рост прибыли

Акции компании «Россети» растут на 1,5% на 15:00 мск, на фоне публикации сильных данных отчетности по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

Согласно представленным данным РСБУ чистая прибыль крупнейшего в мире сетевого холдинга, учитывающая переоценку стоимости акций дочерних структур, составила 123,1 млрд рублей (в 2018 года за аналогичный период – 42,3 млрд). Рост показателя в три раза.

Переоценка носит неденежный характер, ее проведение обусловлено требованиями российского законодательства. Чистая прибыль без учета фактора переоценки финансовых вложений составила 24,0 млрд рублей, что на 3% выше показателя за аналогичный период 2018 года.В первом полугодии выручка компании «Россети» по РСБУ превысила 25 млрд рублей. Небольшое снижение (порядка 2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вызвано плановым уменьшением объема дивидендов, поступивших от дочерних и зависимых обществ.

«Усилия менеджмента компании направлены на изменение бизнес-процессов с целью повышения эффективности функционирования как самой компании «Россети», так и всего электросетевого комплекса. Полученные результаты подтверждают правильность выбранной стратегии», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.