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Курс доллара: рубль пойдет на разворот

Москва, 31.07.2019
#Курсы валют
  • Курс доллара: рубль пойдет на разворот

Егор Алеев/ТАСС

Хотя первое полугодие оказалось весьма благоприятным для рубля, чему способствовали снижение напряженности на внешних рынках вокруг российской темы и покупки иностранными инвесторами ОФЗ, этот период подходит к концу. Как сообщает «Вести.Финанс» со ссылкой на мнение старшего аналитика Центр экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилла Кононова, теперь на первый план выходят риски – как для экономики, так и для собственно валюты.

Так, отмечает эксперт, в первом полугодии вырос спрос на активы большинства развивающихся стран со стабильной экономической ситуацией. При этом рублевый долг на их фоне смотрится просто отлично: их реальная доходность высока, государственный бюджет в профиците, а экономика в целом вполне устойчива. Рубль также поддерживала благоприятная сезонность: в первом квартале поступали доходы от экспорта сырья, сформировав благоприятный фон.

Сейчас эта картина начинает меняться, констатирует Кирилл Кононов. Во втором полугодии макроэкономические и политические риски смещены в сторону снижения. Платежный баланс России во втором полугодии менее профицитен, чем в первом. Минфин закупать больше валюты в рамках бюджетного правила. Внешнеполитическая обстановка скорее ухудшится, чем наоборот.

Кроме того, сейчас сформировались ожидания снижения ключевой ставки Банка России примерно до 7% к концу года. Это должно сопровождаться снижением ставки ФРС США на 0,5 п. п. Но это снижение совершенно не гарантированно. Американская экономика находится в целом в неплохом состоянии. А это значит, что спрэд между российскими ставками и иностранными может снижаться гораздо быстрее, чем этого ждут. Снижение доходности может привести к оттоку средств нерезидентов, и рубль начнет слабеть. Прогнозируемые в августе позиции рубля к доллару - 64,4, к евро - 72,2.

Да, признает вице-президент РФИ-банка Елена Чижевская, действительно, помимо традиционных сезонных факторов, текущий год приносит новые, неожиданные источники поддержки и давления. Так, например, разработанный правительством РФ топливный демпфер, способен придать очередной импульс экономике РФ, активизировать рост валового производства и повысить популярность рублевых активов у инвесторов. В то же время активная, даже агрессивная позиция некоторых стран, попытки перекроить мировой экономический порядок порождают многочисленные факторы давления не только на российские активы, но и на все развивающиеся рынки.

До конца года, считает эксперт, в самом деле намечается снижение рубля к бивалютной корзине, существуют разные мнения о том, в какой позиции нацвалюта окажется в итоге, однако рубль накопил достаточно серьёзный кредит надежности у инвесторов, что должно начать оказывать сильную поддержку рублю на отметке в 64-64,5 за доллар. В целом к концу года торговый диапазон для рубля может составить 64-66 к доллару и 72-74 к евро, но ближе к нижней планке за счёт необратимых успешной реализации необратимых экономических процессов.

Чтобы шансы рубля на укрепление выросли, полагает Елена Чижевская, в России должен продолжаться комплексный подход экономического роста, реализация нацпроектов, очистка экономики от теневой составляющей, репатриация капиталов. Это важные и правильные инструменты, а если прибавить к этому монетарную поддержку ЦБР и баланс резервов и внешнего долга, в результате получится очень надежный, высокодоходный актив.

Август – сложный для рубля месяц, так сложились традиции, рассказывает, в свою очередь, эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Так, четыре из пяти наиболее драматических событий для нашей валюты в истории России, включая дефолт 1998 года, происходили именно в этом месяце. Это связано c целым рядом факторов циклической природы и, следовательно, вполне логически обоснуемо. Но в народе август приобрёл некое кармическое мистическое начало, и теперь ежегодно многие рутинно ждут обвала рубля именно в последнем летнем месяце. Задача добросовестных аналитиков – разобраться в наличии или отсутствии объективных предпосылок к такому сценарию и аргументированно донести свою точку зрения до СМИ.

«Большинство прогнозов рубля на этот август, которые мне довелось читать, грешат одним и тем же изъяном: многие из них весьма досконально разбирают внутренние факторы курсовой дестабилизации отечественной валюты, но при этом довольно поверхностно останавливаются на внешних. Вместе с тем, для достоверного прогноза рубля к доллару «знаменатель дроби», ситуацию вокруг американского доллара, необходимо изучать не менее тщательно, чем «числитель». В паре с евро – соответственно, необходимо досконально рассматривать политические и экономические события в Европе. Звучит весьма банально, однако почему-то многими это упускается из виду», – говорит эксперт.

К августу будет ясна позиция ФРС США в отношении ослабления доллара с целью улучшить торговый баланс США (и по другим, фискально-финансовым причинам), а также останется в силе недавняя новость о том, что американские законодатели решили на сей раз не перечить Трампу и быстро проголосовали в первом чтении как за новый бюджет 2020, так и за повышение «потолка» госдолга на 360 млрд долларов с «правом пролонгации» – все это говорит о том, что неопределённости вокруг доллара в последний месяц лета снизятся, уверен аналитик.

Вместе с тем, продолжает Владимир Рожанковский, прошедшая пятница оказалась весьма насыщенным днём на сенсационные деловые новости из-за океана, которые могут повлиять на расстановку сил на валютных рынках в предстоящем месяце. Через несколько часов после того, как Ларри Кудлоу, главный экономический советник президента Трампа, исключил возможность вмешательства с целью ослабления доллара, Трамп собрал журналистов в своём Овальном кабинете и прояснил свои намерения, пояснив, что он «… не говорил, что не собирается что-либо делать (по слишком сильному доллару)». «Сильный доллар – это прекрасная вещь, с одной стороны, но она усложняет конкуренцию».

По мере приближения к президентским выборам 2020 и понимания того факта, что переговоры с Китаем не смогут молниеносно добавить рабочие места в промышленном секторе США, буквально задыхающемся от чрезмерно укрепившегося доллара и теряющего не по дням, а по часам свою экспортную конкурентоспособность, разговоры о принудительном ослаблении доллара – как в окружении Дональда Трампа, так и среди экономистов-академиков – набирают силу. Возросшее в последнее время внимание Трампа к валютам вызвало на Уолл-стрит слухи о том, что официальное вмешательство, в рамках которого министерство финансов поручило бы Федеральному резервному банку Нью-Йорка покупать иностранную валюту, может, на самом деле, иметь место.

«Имея в виду явный перевес аргументации, свидетельствующей в пользу сценария ослабления рубля в августе, мы в то же время категорически не советуем забывать и про основной фактор укрепления отечественной валюты в этом году – фактор избавления от его т.н. «санкционной составляющей». США в условиях углубляющейся и затягивающейся торговой войны с Китаем очень невыгодно «воевать» одновременно на нескольких фронтах – в т.ч. и против России. Об этом свидетельствует, к примеру, недавняя история о невозможности американских конгрессменов проголосовать даже против строительства «Северного потока-2», что само по себе весьма прецедентно. Соответственно, вряд ли нас в ближайшие месяцы ждут новые санкции – в т.ч. и те, которые у всех на устах и которые могли бы оказать на рубль самое сильное воздействие – санкции против российских банков и госдолга РФ», – указывает Владимир Рожанковский.

Отсюда логично вспомнить так наызваемый эконометрический справедливый курс рубля, который по совокупности всех факторов на сегодняшний день составляет порядка 53-54 рубля за доллар. «Мы далеки от мысли о том, что рубль в ближайшее время сможет к нему сколько-нибудь заметно приблизиться – хотя бы даже по той причине, что при таком курсе бюджет РФ станет дефицитным – и этого никто у нас не допустит», – считает аналитик.

Таким образом, делает вывод Владимир Рожанковский, август лучше провести в хорошей защите от рисков. Выход из рублей в доллары или евро «под корень» – это плохое инвестиционное решение. Учитывая отсутствие каких-либо явных пузырей в российской экономике и финансовом секторе (да, есть фактор «слабости» второго полугодия, однако я не понимаю, по каким причинам может снизиться интерес нерезидентов к высокодоходным валютам на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ФРС США!) есть лишь одна проблема – проблема потребительских кредитов, но она окончательно не сформируется раньше середины 2020 года), ставить все свои сбережения лишь на фактор августа было бы весьма легкомысленно.

Как следствие этого, аналитик рекомендует в течение первой декады следующего месяца без паники и спешки продать примерно половину средств по хорошим, актуальным на данный конкретный момент, обменным курсам, и разместить их следующим образом: треть – золото через известные на рынке инструменты (ценные бумаги), треть – евро и оставшаяся треть – в доллары. При этом Владимир Рожанковский ни в коем случае не советует покупать британский фунт. Зафиксировать рубль к концу августа, по его мнению, можно будет на уровнях 64,30-64,50 к доллару, после чего с конца августа по конец октября рубль вернётся к повышательному тренду.

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