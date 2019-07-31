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С надежным поставщиков мебели Smartdecor легко достичь успеха в ресторанном бизнесе

Москва, 31.07.2019
#PressRelease

Исчезают клиенты, посещаемость ресторана на нуле, и продажи не радуют? В таком темпе скоро можно вообще отказаться от официантов и обслуживать людей самостоятельно. Анализ действий чаще всего ничего не дает, так и повар хороший, и персонал расторопен, но концепция заведения не продумана. Смотрите на вещи проще – пора заменить барную мебель.

На что обратить внимание при выборе комплекта для зала

Мебель для ресторана и бара должна отвечать следующим критериям:

  • Долгий срок эксплуатации. Это важно, так как проходимость заведения обязывает выбирать комплекты для помещений из прочных, износостойких материалов. Желательно натуральное дерево, металл, качественный пластик и пр.
  • Гигиеничность. Убирать заведение придется по несколько раз в день, и пусть эта мебель будет неприхотлива в уходе.
  • Удобство использования мебели, ее функциональность. Это важные критерии поиска комплекта для каждого бара. Столы и стулья должны располагать к общению, как и вся обстановка в зале. Правильно расставив комплекты, вы создадите дружескую атмосферу.
  • Оригинальность дизайна, красота. Выбирайте мебель для бара и ресторана, чтобы она отвечала стилю и специфике заведения. Если речь идет про культовый и дорогой ресторан, то подойдут мягкие кресла, обитые тканью, кожей, массивные столы из дерева с узором. Недорогие фаст-фуды украшают компактными легкими наборами из пластика яркой расцветки.


В некоторых заведениях есть летние площадки, где отдыхающие могут покурить кальян, выпить кофе на улице. Рассчитано место на обслуживание под открытым небом. Для этого обычная мебель не подойдет, выбирайте лучше изделия их металла, ротанга и прочих материалов. Главное, чтобы комплекты не боялись воздействия прямых солнечных лучей, влаги, резких перепадов температуры.

Пять причин сотрудничать с компанией Smartdecor:

  • Мы имеем богатый опыт работы на рынке Москвы и МО – свыше 8 лет. За плечами уже сотни завершенных проектов и довольных заказчиков.
  • Работает штат профессионалов, которые умеют грамотно оформить интерьер бара, придумать уникальные модели столов и стульев, барной стойки.
  • Удобство расчетов – электронные деньги, безналичные расчеты, карточка, нал.
  • Большой выбор готовой продукции, но всегда готовы выполнить проекты под заказ с учетом требований и пожеланий клиента.
  • Собственные производственные мощности, новая линия. Мы воплотим любую задумку и мечту в жизнь.


Smartdecor использует в работе высокое качество материалов независимо от цены заказа. Даже самые бюджетные модели у них выполняют мастера на достойном уровне. Каждый проект – частичка компании, их гордость. Именно поэтому у фирмы получается сделать каждое заведение успешным, прибыльным и приятным для гостей.

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