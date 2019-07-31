В Шанхае возобновились американо-китайские торговые переговоры

После трехмесячного перерыва в Китае возобновились торговые переговоры между китайской и американской делегациями, возглавляемыми вице-премьером КНР Лю Хэ и министром финансов Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером соответственно. Переговоры проходят под уже ставший привычным аккомпанемент горьких жалоб Дональда Трампа на то, что Поднебесная продолжает «обдирать» Америку.

Новый раунд переговоров начался с фотосессии, после чего участники, шестеро китайцев и пятеро американцев, скрылись за закрытыми дверями конференц-зала пятизвездочной гостиницы Xijiao State Guest Hotel.

Главный редактор Global Times Сюй Сицзинь написал в твите: «Насколько мне известно, переговоры начались в доброжелательной атмосфере». Такая же атмосфера царила накануне во время ужина в гостинице между американцами и китайцами несмотря на то, что буквально одновременно с началом ужина в Twitter появились очередные нападки президента Трампа на Пекин. Американский лидер обвинил китайцев в нежелании покупать у Америки сельскохозяйственную продукцию и в том, что КНР продолжает грабить Америку.

Очевидно, к твитам Трампа все уже привыкли. Поэтому очередные трамповские обвинения не испортили никому из участников ужина ни аппетита, ни настроения. Утром в среду на них ответил официальный орган КПК газета «Жэньминь Жибао». В передовице объясняется, что Китаю нет смысла «грабить» и «обдирать» Америку и что он никогда этого не делал. В статье также подчеркивалось, что КНР не пойдет против своих принципов в торговле.

Все разговоры о «доброжелательной» атмосфере накануне переговоров и на самих переговорах носят протокольный характер. Участники делают хорошую мину при плохой игре. Ожидания от переговоров в Шанхае, финансовой столице и главном порту Поднебесной, у специалистов невысокие. Все сходятся во мнении, что сейчас разногласия по торговле между США и КНР еще шире, чем три месяца назад, когда переговоры были прекращены и стороны обвинили в их срыве друг друга. Тем не менее, Пекин стремится к достижению компромисса. Государственные СМИ накануне возобновления переговоров писали, что Соединенные Штаты тоже должны пойти на компромисс.

Во вторник Пекин обнародовал данные, из которых следует, что положение производтственного сектора китайской экономики немного улучшилось, хотя само производство продолжает снижаться. Так, индекс менеджеров по закупкам PMI в июле вырос до 49,7 благодаря улучшению условий деятельности для крупных компаний. Кстати, это немного выше прогноза экономистов – 49,6.

Правда, индекс деловой активности в непроизводственном секторе снизился до 53,7.

Во вторник руководство Китая объявило приоритеты в развитии экономики на вторую половину текущего года. В отношениях с Вашингтоном Пекин намерен «эффективно» решить проблему в торговле. Однако сделать это будет нелегко, если вспомнить, что сейчас США и КНР больше разъединяет, чем объединяет.