«Спартак» усилился чемпионом мира-2014

Футбольный клуб «Спартак» усилился немецким полузащитником Андре Шюррле, который в составе сборной Германии становился чемпионом мира-2014. По данным пресс-службы «красно-белых», клуб договорился с дортмундской «Боруссией», которая владеет правами на игрока, о годичной аренде Шюррле. При этом в договоре прописано, что у москвичей есть возможность полного выкупа трансфера игрока.

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Андре Шюррле родился 6 ноября 1990 года. Немецкий футболист, полузащитник и нападающий московского «Спартака». В 2010-2017 годах выступал за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.

Начинал профессиональную карьеру футболиста в немецком клубе «Майнце». Затем выступал за «Байер» (Германия), «Челси» (Англия), «Вольфсбург» (Германия), «Боруссию» (Дортмунд, Германия). Минувший сезон он провел в аренде в английском «Фулхэме». На клубном уровне футболист отправил в ворота соперников более 100 мячей. В составе «Челси» Шюрлле выиграл «золото» английской премьер-лиги, а с «Вольфсбургом» и «Боруссией» становился обладателем Кубка Германии.

Главное достижение в его карьере - победа на чемпионате мира 2014 года в составе сборной Германии. В финальном матче против Аргентины Шюрлле стал автором «золотого» голевого паса. Всего в активе футболиста за сборную Германии 57 матчей и 22 гола.