США готовят развертывание войск в Европе

Пентагон готовится к развертыванию своих войск на территории европейских государств. В настоящее время военное ведомство США занимается поиском подрядчиков, которые бы осуществили переброску крупных сил в Европу.

Согласно заявке, которое Минобороны США разместило на сайте госзакупок, Пентагон планирует заключить контракт на коммерческие перевозки военнослужащих и тяжёлых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Старом Свете, передаёт РИА Новости.

В пояснительной записке подчёркивается, что цель заключения этого контракта – обеспечение быстрой передислокации и развертывание войск, а также транспортная поддержка основных военных учений. Кроме того, в заявке чётко прописаны все маршруты следования, порядок прохождения таможенных пунктов и государственных границ, размечены основные направления и расстояния. При этом затронута практически вся география европейского континента – от Британии до Прибалтики.

По замыслу Пентагона перевозить технику по дорогам европейских стран будут коммерческие тягачи с трейлерами, грузоподъемность которых составит от 2,5 до 80 тонн, а доставлять личный состав – автобусы вместимостью от 8 до 70 человек. В заявке также указан целый ряд ограничений по допуску третьих лиц на американские военные базы и базы НАТО.

В частности, к перевозкам по территории Румынии, Польши и Великобритании допустят лишь граждан государств-членов НАТО. В Испании допуск к перевозкам получат только испанцы. Ограничения есть также для Бельгии, Германии, Люксембурга и Италии.