США не присоединятся к «нормандскому формату»

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный считает, что США не хотят присоединяться к «нормандскому формату». «Реакция Госдепа США, на мой взгляд, была абсолютно конкретной. Они дали понять, что на современном этапе расширения нормандского формата невозможно. По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно. Как и отдельного диалога Москвы и Вашингтона с участием представителей нормандского формата» - заявил Безсмертный в интервью украинскому изданию «Гордон». По мнению Безсмертного, после встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки в июле прошлого года, между Москвой и Вашингтоном начались «стратегические консультации», включающие в себя вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. При этом Роман Безсмертный считает, что расширение «нормандского формата» за счет США, Великобритании и Китая было бы выгодно Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину. Зеленский предложил провести их встречу в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и ФРГ фактически предлагая присоединиться к «нормандскому формату» Вашингтону и Лондону. За прошедшие три недели, после обращения Зеленского, ни США, ни Великобритания никак не отреагировали на инициативу украинского президента.