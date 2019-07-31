Стало известно, когда первый газ поступит по «Северному потоку-2»

Райнер Зеле – глава крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV – рассказал журналистам, когда первый газ будет пущен по «Северному потоку-2». По его словам, это произойдёт к полуночи 31 декабря 2019 года.

При этом он подчеркнул, что 70% газопровода уже уложены по дну Балтийского моря. Кроме того, Зеле отметил, что что задержек по реализации этого важного с экономической точки зрения проекта не ожидается, передаёт РИА Новости.

«Проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании и его можно будет запускать», – резюмировал глава OMV.

Напомним, ранее новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об опасности, которая якобы грозит странам Старого Света от проекта газопровода «Северный поток-2». По её мнению, он несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

«Мы должны понимать, что после сдачи в эксплуатацию «Северного потока-2» появится высокая вероятность слишком сильной зависимости от энергоресурсов РФ», – отметила она.