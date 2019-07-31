Мадуро и Гуайдо скоро договорятся

Карлос Веккьо, представляющий в Вашингтоне интересы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, заявил о том, что переговоры с представителями президента Николаса Мадуро продолжатся в ближайшее время. Конкретную дату и место он не назвал. Однако принципиальная договоренность о продолжении диалога, по словам Веккьо, есть.

Переговоры представителей Гуайдо и Мадуро начались в мае, в Норвегии, которая взяла на себя миссию посредника между конфликтующими сторонами, и продолжились в июле, на Барбадосе. Теперь будет новый и вряд ли финальный раунд диалога. Веккьо утверждает, что на конкретную договоренность, которая, вероятно, будет включать в себя назначение новых парламентских и президенстких выборов, планируется выйти к концу года.

МИД Норвегии публично предупредил участников переговоров о нежелательности утечек об их ходе в прессу. Объяснимая предосторожность, учитывая, что ситуация в Венесуэле остается напряженной. Пока можно лишь судить, что диалог проходит нормально и признаков его срыва нет. Гуайдо и Мадуро поумирили пыл взаимных обвинений, да и в уличных столкновениях взята пауза.

Стремление участников конфронтации в Венесуэеле решить дело миром выглядит закономерным. С января, когда парламент объявил своего спикера Гуайдо президентом страны, в пртивостоянии с Мадуро не произошло перелома ни в чью пользу. Правящая верхушка сохранила единство. Государственные учреждения по прежнему подчиняются Мадуро, а не Гуайдо, который по существу так и остался лидером антипрезидентской оппозиции, а не альтернативным главой государства. Не произошло и военного переворота. Перспектива оказаться, после смены власти, в американской тюрьме по делу «Наркокартеля сердец» (венесуэльские военные носят на погонах не звезды, а сердца) оказалась для генералов куда более пугающей, чем все возможные трудности, сопутствующие сохранению Мадуро у власти.

Но и покончить раз и надолго с протестами оппозиции правящий венесуэльский лидер не смог. Попытки жёстко зачистить противников Мадуро останавливались на полпути, так как было слишком очевидно, что, усилив натиск, можно только довести дело до полномасштабной гражданской войны.

На сегодняшний день у каждой из конфликтующих сторон имеется сопоставимое число сторонников. Мадуро, несмотря на ужасающую экономическую ситуацию в стране, сравнительно большую поддержку в обществе не растерял. По меркам Восточной Европы это выглядит неизъяснимым парадоксом. Там левые режимы только и держались что на иностранных штыках, да на способности относительно приемлемо справляться с экономическими трудностями. Стоило только «старшему брату» СССР ослабить свои объятья - восточноевропейцы с радостью бросились строить капитализм, чтоб Польша жила, как Швейцария.

Но в Венесуэле местный социализм - это не нечто, привнесённое извне. Его автор и идеологический предшественник Мадуро, Уго Чавес пришёл к власти как раз на волне разочарования тем курсом, который олицетворяет Гуайдо. Кроме того, перед глазами у венесуэльцев примеры иных демократий, поближе к ним - не Швейцария или Германия, а Колумбия или, допустим, Гондурас. Желающих равняться на эти страны в Венесуэле немного.

Заинтересованность в продолжении переговоров между представителями Мадуро и Гуайдо выражают и заграницей. О возможной интервенции в Венесуэлу Дональд Трамп больше не говорит. Это и понятно. Как бы ни был несимпатичен многим латиноамериканским лидерам Мадуро, идею свергнуть его вооруженным путем не поддерживает прямо и однозначно даже правый президент Бразилии Жаир Болсонару. Слишком большими будут политические издержки. А без коалиции союзников в Южной Америке, как ни оценивай боеспособность армии Мадуро, маленькая победоносная война у США не получится.

По иному сказать своё слово во внутренних делах Венесуэлы призвал Трампа главный местный «системный» оппозиционер Анри Фалькон. Он выступил за то, чтобы к его стране применился некий аналог формулы «нефть в обмен на продовольствие». Её использовали по отношению к Ираку с войны в Персидском заливе и до вторжения американцев в 2003 году. Суть этой формулы - в том, что со страны частично снимаются международные санкции: ей разрешается торговля нефтью. Полученные доходы должны поступать не напрямую госкомпаниям, а на счета структур ООН и расходоваться под их контролем и только на продовольствие и товары первой необходимости. Формулу «нефть в обмен на продовольствие» критиковали за многое. Прежде всего, за то, что она обогащала сотрудников ООН, но выходу Ирака из международной изоляции не способствовала. Однако Мадуро вовсе не так изолирован, как в свое время Саддам Хусейн. Ни Россия, ни Китай, ни Куба бросать его не собираются. А Гуайдо, Мадуро, не говоря уж об обычных венесуэльцах, только выиграют, если санкционное давление на страну, пусть и в такой форме, будет ослаблено. Получат свою выгоду и США: у них будет рычаг влияния на Мадуро через структуры ООН. Возможно, предложение Фалькона будет обсуждаться на предстоящей встрече представителей венесуэльской власти и оппозиции.





