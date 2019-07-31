Зеленский планирует «большую приватизацию»

Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg анонсировал планы по приватизации крупной государственной собственности. Должны будут выставлены на продажу публичные акционерные общества «Украинская железная дорога» и «Укрпочта». Планируется так же приватизация всех четырех принадлежащих государству банков, в том числе и недавно национализированного «Приватбанка» (доведенный до банкротства спонсором предвыборной кампании Зеленского олигархом Игорем Коломойским). Кроме того, по мнению Гончарука, необходимо чтобы на Украину зашли десять «крупных системных банков».