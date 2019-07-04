Аналитики прогнозируют повторение «экономического шока» 70-ых годов

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в своем экономичемком прогнозе утверждает, что мировой экономический шок, который накрыл планету в 1970-е, может повториться. Мнение финансиста приводит РИА Новости.

«Сегодня глобализация достигла максимума, даже без учета торговых войн. Китай производит всё, поэтому процесс удешевления производства исчерпал себя», - уверен Якобсен.

Если учесть потенциальную торговую войну и всеобщее внимание к экологическим последствиям потребления во всех его аспектах, то картина, по мнению Якобсена, становится особенно мрачной.

Он уверен, что мировую экономику накрывает «настоящий "идеальный шторм", вся мощь которого обратится на инфляционные результаты» из-за ошибок мировых центральных банков в концентрации на чрезмерно низкой инфляции.

«Антиглобализация, повышение себестоимости единицы продукции по экологическим соображениям, фискальное вторжение в инфраструктуру», приведет к повторению экономического мирового шока 1970-ых годов, предупреждает финансист.

Напомним, в 1973 году мировой экономический кризис, который начался в США и сократил промышленное производство на 13%, ударил по Японии, в которой производство упало на 20% и ФРГ, потерявшей 22% производства.

Число безработных в капстранах тогда достигло 15 миллионов человек, а более 10 миллионов человек были отправлены в бессрочный отпуск. В этот же период мир накрыл и энергокризис, который спровоцировало решение ОПЕК снизить объемы добычи нефти.