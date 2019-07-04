Диетологи назвали ингредиенты завтрака для быстрого похудания

Идеальный завтрак для похудания состоит из пяти ингредиентов, рассказал диетолог Петр Марченко. Эффект от этого рациона можно назвать «суперпохудением», подчеркнул врач.

Идеальный завтрак, по заверению диетолога, состоит из 5 ингредиентов: чернослива, овсяных хлопьев, кефира или йогурта, льняного масла и какао-порошка.

Для получения полезного завтрака какао, масло и овсянка смешиваются в отдельной миске, куда добавляется стакан кефира. После этого к остальным ингредиентам добавляется чернослив. Масса убирается на ночь в холодильник.

Диетолог уверен, что утром такой завтрак насыщает организм витаминами и запускает обменные процессы, которые способствуют сжиганию жира. Помимо этого, такой завтрак укрепляет иммунную систему и придает лицу здоровый цвет.

Марченко утверждает, что данный завтрак поможет за месяц скинуть три лишних килограмма веса. Завтрак противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью одного из ингредиентов, напоминает врач.