Экономике приснился кошмар трехлетней давности

И ты, индекс

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне опустился ниже отметки 50 пунктов, подсчитала исследовательская организация Markit, чьи данные обнародовало агентство «Прайм». На уровне 49,7 пункта (против 52 пунктов в мае) индекс оказался впервые с января 2016 года. Более того, пишет «Прайм», в среднем за II квартал отмечен самый медленный рост деловой активности в сфере услуга, начиная, опять-таки, с I квартала 2016 года.

Исследователи из Markit объясняют снижение деловой активности сокращением новых заказов в июне. Вслед за ослаблением спроса, второй месяц подряд упала занятость.

«Более слабый внутренний спрос и менее устойчивый рост экспорта сказались на объемах производства. Соответственно, происходило сокращение рабочих мест и темпы падения занятости были максимальными с апреля 2016 года», — сообщила экономист IHS Markit Шиан Джонс. «Компании частного сектора указали на падение объемов производства и новых заказов, причем производители сообщили о более быстром сокращении объемов производства, чем поставщики услуг», — добавила она.

Можно напомнить, что в первом квартале 2016 года экономика РФ (согласно индексу физического объема ВВП) замедлялась на 1,2%, во втором квартале — на 0,6%. Это происходило на фоне сильнейшего падения цен на нефть в начале года, который начался резким падением мировых фондовых бирж. Сейчас, конечно, ситуация не в пример лучше. Российская экономика, видимо, решила, что можно и поспать, и вот, похоже, ей уже начинается сниться 2016 год.

Опять внешний фон

Снижение активности в секторе услуг РФ довольно часто следует за соответствующим сокращением показателя в производственном секторе, говорит, в свою очередь, эксперт фондового рынка «БКС Брокер» Константин Карпов. Экономика страны развивающаяся, экспортно-ориентированная с упором на сырье и металлы. Производственный PMI в России упал еще в мае (49,8 п.). Можно это связать с календарным фактором, (из-за майских праздников активность снижается). Но снижение производственного PMI продолжилось и в июне (48,6 п.). Это уже больше похоже на тренд, да и причины для охлаждения экономической активности имеются.

Эксперт отмечает замедление экономической активности на главных экспортных рынках России. Промышленные PMI Еврозоны ниже критических 50 пунктов уже 4 месяца. В Китае тенденция также негативная, в июне аналогичный показатель снизился до 49,4 п. Замедление основных партнеров РФ с небольшим лагом приводит к негативным последствиям и для российских экспортных компаний, а вместе с ними и для так или иначе обслуживающего их сектора услуг. Тенденция могла бы проявиться и раньше, если бы не рекордные темпы кредитования с начала года. Сейчас ЦБ пытается охладить рынок необеспеченных кредитов, что также вносит свою лепту в снижение активности в секторе услуг.

Так называемые надежды

Другой причиной, продолжает Константин Карпов, можно было бы назвать историю с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Мероприятия по очистке и ликвидации последствий продолжались весь май и значительную часть июня. Это даже привело к некоторому снижению добычи и экспорта сырья по определенным направлениям, вызвав давление на экономическую активность в промышленности. Нельзя не вспомнить ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Колебания мнений «за» и «против» перед пролонгацией сделки не пошли на пользу экономической активности. Все это в совокупности оказало давление на намерение работодателей расширять штат, на экспортные заказы и т.д.

Между тем, некоторые надежды можно возложить на так называемые нацпроекты, добавляет Константин Карпов. По сути своей они предполагают повышение расходов в различных сферах экономики, в том числе непосредственно в секторе здравоохранения, образования культуры, науки ЖКХ и строительства и т.д. Повышение расходов в некоторой степени должно привести в росту оборота розничной торговли и оживлению активности в секторе услуг в целом. Эти расходы могут удержать индекс PMI от дальнейшей просадки.

Рост удастся растопить?

Индекс деловой активности сильно коррелирует с колебаниями курса валют, так что принимать индекс за устойчивый сигнал наступающей рецессии не стоит, полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Впрочем, признает он, снижение PMI с апреля текущего года является показателем тревожным, который может говорить о замедлении производства определенных видов товаров и услуг, что отразится в показателях роста ВВП России.

Сами производители отмечают, что снижение производства товаров и услуг обусловлено сокращением активности потребительского рынка. Исправить текущее состояние рынка услуг должны монетарная политика ЦБ, действия по удержанию курса валют на комфортных уровнях и реализация нацпроектов, считает Павел Сигал. К концу года рост экономики должен ускориться, в том числе и из-за смены сезонных факторов, окончания периода отпусков и начала сезона отопления.

Дело рук самих утопающих

Как считает генеральный директор компании «Инконсалт К» Ирина Короткова, на падение индекса повлиял не только возможный сезонный фактор, но и низкая активность самих предпринимателей из сферы услуг, прежде всего в интернете.

«Про лидеров рынка не говорю, но если вы отъедете на 100 километров от Москвы, то даже центральную парикмахерскую уездного города в интернете иногда обнаружить не сможете. А если и обнаружите, то почти наверняка у сайта этой парикмахерской не будет мобильной версии сайта. И это при том, что Россия является одним из лидеров в мире по проникновению интернета, а доля наших соотечественников, регулярно пользующихся мобильным доступом к Сети, составляет более 60%», – продолжает Ирина Короткова.

По данным отчетов SMM-платформы Hootsuite за 2018 год, 63% отечественных интернет-пользователей ищут онлайн товары и услуги, а совершают покупки — 46%. Конверсия в процентном соотношении выглядит вроде бы неплохо, но в абсолютных цифрах недобор составляет миллионы пользователей и десятки миллионов рублей, отмечает она.

Аналитик объясняет это нехваткой качественного предпринимательского образования. Предпринимательство должно стать профессией, говорит он, которую необходимо преподавать в университетах, полагает Ирина Короткова.