Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно в ходе предвыборной компании заявлял о готовности сесть за стол переговоров ради мирного урегулирования конфликта на Донбассе и в Луганской области, но позже неоднократно заявлял, что не будет вести прямой диалог с Донбассом, рассказал донецкий политолог и общественный деятель Владимир Корнилов.

Он напомнил, что позиция России по этому вопросу неизменна и «никакого мирного разрешения конфликта не будет без прямого диалога между Киевом и ЛДНР». Данный пункт закреплен в Минских соглашениях, исполнение которых «вечно требует сама Украина, а также требует санкций против России за их невыполнение», напомнил политолог.

«Подобная позиция Украины - требуем одно, делаем совершенно другое, неприемлема для России, и пока Зеленский не изменит свою позицию, диалог вести бессмысленно», - рассказал Корнилов.

Он добавил, что Зеленскому рано или поздно придется сесть за стол переговоров с главами Донецкой и Луганской народных республик, иначе война на Донбассе не прекратиться.