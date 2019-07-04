Гисметео: прогноз погоды на 10 дней опять неутешительный

Климатическая обстановка в России продолжает оставаться очень нестабильной и подвержена влиянию циклонических и антициклонических фронтов, которые сменяя друг друга? приносят на Русскую равнину то аномальную жару, как это было в июне, то продолжительные осадки, сопровождаемые сильными порывами ветра, как происходит сейчас. Новый прогноз Гисметео на ближайшие 10 дней вновь совсем неутешительный для жителей большинства регионов страны. По данным синоптиков, практически всю европейскую часть России накроет мощный североатлантический циклон.

Погода в Поволжском регионе

Под сильные вихревые движения прохладного воздуха, в частности, попадёт почти вся территория Верхней Волги – от истока до устья Оки. Так, в период с 5 по 14 июля в Тверской и Ярославской областях температура воздуха в светлое время суток в среднем составит плюс 17-18, после полуночи – плюс 12-13, ожидаются осадки, местами грозы и шквалистый ветер.

Всего на 1-2 градуса будет теплее в Костромской области – плюс 18-19 днём и 12-14 градусов выше нуля ночью. Однако интенсивность и продолжительность осадков здесь ожидается выше чем у соседей. Кроме того, синоптики не исключают такого опасного природного явления, как ураган.

Дожди прогнозируются и на Средней Волге. Правда, температурные показатели, например, в Чувашии, Марий-Эл и Татарстане будут соответствовать климатической норме – плюс 23-25, а в Ульяновской и Самарской областях даже превышать её – плюс 25-27. Но и здесь без осадков не обойдётся. Зато на Нижней Волге все 10 дней будет жарко. Так в Астраханской области метеорологи Гиметео прогнозируют плюс 32-34, в Калмыкии – плюс 31-33, в Волгоградской области плюс 28-30.

Прогноз погода на 10 дней в городах Золотого кольца России

Не всё так радужно с погодой в ближайшие 10 дней в городах Золотого кольца России, которые также окажутся под влиянием циклона. С 5 по 14 июня во Владимире и Суздале – плюс 18-20, переменная облачность, кратковременные дожди. В Ростове Великом плюс 17-19, осадки, усиление ветра до 15-16 метров в секунду. В Переславле-Залесском – 16-18 градусов выше нуля, и также осадки. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 10-11. В Сергиевом Посаде очень пасмурно, а средняя температура в ближайшие дни составит плюс 17, ночью – около 10 градусов, почти ежедневные дожди, местами сильные.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 10 дней

Неутешительный прогноз погоды на ближайшие 10 дней подготовили специалисты Гисметео для жителей Москвы и Подмосковья. Ближайшие дни весь регион будет оставаться под влиянием всё того же циклона, который сформировался над водами Атлантики. В пятницу, 6 июля в столице плюс 18-19, небольшой дождь. Но из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 16-18 метров в секунду, будет ощущаться как плюс 13-15. В ближайшие выходные температура воздуха составит 16-18 градусов, дожди усилятся, а атмосферное давление снизится до 737 мм ртутного столба. С 8 по 14 июля климатическая обстановка в столице не претерпит чувствительных изменений – всё так же будет пасмурно, дождливо и ветрено, а термометры выше плюс 18-19 не покажут.