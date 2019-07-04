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Грант Кардон: путь от простого менеджера до бизнес-эксперта

Москва, 04.07.2019
«Что такого я еще не знаю?», – это тот вопрос, который задает себе Грант Кардон, когда пытается выйти на новый уровень. И не важно в какой сфере он хочет добиться результата – в карьере, семье, финансах или здоровье.
#Общество
  • Грант Кардон: путь от простого менеджера до бизнес-эксперта

Пройдя путь от обычного менеджера по продажам до миллионера, владельца собственного университета, автора 12 книг, признанного эксперта по бизнесу и продажам, сегодня он делится своими секретами достижения целей, проводя тренинги по всему миру. Ближайшее выступление знаменитого бизнес-практика в России пройдет в Санкт-Петербурге, 4 октября на главном бизнес-форуме страны Synergy Global Forum.

В 25 лет Кардон решил стать лучшим в продажах, но на тот момент он не знал об этом ровным счетом ничего. Тогда он потратил три тысячи долларов на обучение и это стало его первым выгодным вложением, которое позволило будущему миллионеру получить нужные знания и увеличить свой доход в десять раз.

Сегодня он утверждает, что никто в мире не знает о продажах больше чем он. И это результат длительного обучения, чтения специализированных книг, тренингов и практики. Объясняя свой успех, он говорит о том, что самое важное – это одержимость и стремление к детальному пониманию того дела, которым вы занимаетесь. Только проанализировав тонну контента и испытав полученные знания на практике, вы сможете стать истинным профессионалом. Именно такой подход и позволил Гранту вырасти от обычного менеджера до гуру продаж. В 21 год он закончил университет и мало того, что его карманы были пусты, он еще был в долгах. Но благодаря своей личной формуле успеха, к тридцати годам Кардон уже стал миллионером. Знания – это номер один на пути к успеху, но есть и еще несколько шагов, которые помогут достичь поставленных целей.

Всегда ориентируйтесь на деньги. Фокус внимания должен быть сосредоточен именно на преумножении финансов, а не на экономии. За счет экономии невозможно разбогатеть.

Избегайте мимолетных прихотей. Лучше заслужить уважение перед коллегами за счет своего профессионализма, знаний и опыта, чем атрибутикой богатого человека. Сам Грант отмечает, что первые роскошные часы он приобрел только когда уже очень твердо стоял на ногах. И даже будучи миллионером, он еще какое-то время продолжал ездить на своей старой тойоте.

Копите не ради накопительства, а ради вложений. В качестве примера, Кардон рассказывает, что и сам два раза в год остается без денег, так как вкладывает все излишние финансы на закрытые счета.

Не берите в долг. А даже если вы и идете на этот шаг, то должны четко понимать, что это ради развития. Одалживая деньги, нужно знать, как и когда они смогут для вас окупиться. В противном случае вы наносите себе и своему делу непоправимый вред.

У денег нет праздников и выходных. Если вы хотите заработать реально крупные суммы, вы должны понимать, что деньги требуют к себе тотального внимания. Не старайтесь быть самым умным или самым везучим, будьте просто трудолюбивее остальных.

Почему вы до сих пор бедны? Задайте себе этот вопрос, покопайтесь в собственном сознании и поймите, что заставляет вас оставаться без денег. Кардон вспоминает знаменитые слова Гейтса о том, что если вы родились бедным – это не ваша ошибка, но если вы умрете бедным, то это уже явно ваша вина.

Учитесь у тех, кто уже заработал миллионы. Найдите себе человека, который уже стал богат и расспросите у него все, что только сможете. Только поняв мышление успешной личности, вы сможете научиться мыслить подобным образом, а значит станете ближе к заветной мечте.

Ставьте крупные цели. Желая стать миллионером, нацеливайтесь на десять миллионов, а не на один. Бизнес-гуру отмечает, что на этой планете нет недостатка в деньгах, но есть недостаток людей, которые способны мыслить по-настоящему масштабно.

Часто в погоне за успехом, мы забываем, что нужно периодически останавливаться для того, чтобы понять, а в том ли направлении мы вообще двигаемся. Возможность услышать человека, который прошел столь длинный путь от нищеты и безызвестности до мирового бизнес-эксперта, может стать для вас той самой отправной точкой, которая позволит скорректироваться собственный путь и наметить новые этапы развития.  

Больше практических рекомендаций Грант Кардон даст 4 октября на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Помимо него на форуме выступят: бывший губернатор Калифорнии и предприниматель Арнольд Шварценеггер, автор теории конкурентных преимуществ Майкл Портер, сестра основателя Facebook Рэнди Цукерберг и всемирно известный бизнес-консультант Ицхак Адизес.

Программа форума и регистрация на сайте: synergyglobal.ru

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