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АС-31: таинственное задание и трагическая гибель

Москва, 04.07.2019
Уже не вызывает никаких сомнений, что главной причиной трагедии на глубоководной атомной подводной станции с бортовым номером АС-31 под командованием капитана первого ранга Героя России Дениса Долонского стал пожар в аккумуляторном отсеке, который довольно быстро начал распространяться по всему кораблю. Из-за чего именно возникло возгорание еще только предстоит установить специальной комиссии. Но эксперты-подводники склонны полагать, что произошло короткое замыкание в распределительных щитках вследствие чего вспыхнуло трансформаторное масло и электрические кабели.
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  • АС-31: таинственное задание и трагическая гибель

Россия. Североморск. АПЛ спецназначения проекта 09786 "Оренбург", носитель атомной глубоководной станции (АГС) проекта 10831 (на первом плане) на одной из баз Северного флота

Лев Федосеев/ТАСС

Сама станция в это время находилась на глубине порядка 300 метров и, по некоторым данным, уже готовилась к всплытию. Члены экипажа АС-31 по каким-то причинам не успели воспользоваться индивидуальными кислородными баллонами, но проявили мужество и героизм. Так, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев эвакуировал гражданского представителя исследовательской группы, находящегося на борту аппарата, и задраил за ним люк, что предотвратило распространение огня на другие отсеки корабля. Вся операция по ликвидации нештатной ситуации заняла примерно полтора часа, после чего аппарат самостоятельно всплыл и был отбуксирован в один из доков Северного Флота на базе в Североморске. Тем не менее, спасти жизни 14 моряков экипажа АС-31, включая Дениса Долинского и Дмитрия Соловьева, не удалось – все они задохнулись угарным газом.

Какие меры предприняли моряки для тушения пожара, официально не сообщается, но они несомненно оказались эффективными, как и сама борьба за живучесть корабля. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, «ядерная энергетическая установка аппарата находится в полностью работоспособном состоянии – она изолирована и безлюдна». По словам министра, «это позволяет надеяться на достаточно короткие сроки восстановления аппарата». «Первая оценка – ремонт возможен. А в нашем случае не только возможен, но и обязателен. Сейчас оцениваем, в какие сроки мы это можем выполнить», — заявил Шойгу.

На самом деле, стремление во что бы то ни стало восстановить АС-31 объясняется довольно просто. Таких аппаратов в нашем ВМФ — считанные единицы, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Что касается АС-31, то этот корабль проекта 10831 разработан КБ «Малахит» в начале девяностых годов прошлого века, а построен в 2003 году и считается одним самых секретных в нашем ВМФ. И хотя никакого вооружения на его борту нет, он способен выполнять целый ряд весьма специфических задач: устанавливать при помощи манипулятора на глубине до трех километров специальное оборудование, включая глубоководные мину, поднимать со дня фрагменты утонувшей техники, а также поводить диверсионные операции – перерезать кабели связи вероятного противника. Его платформой-носителем является атомная подлодка специального назначения «Оренбург», которая формально входит в состав 29-й отдельной бригады подводных лодок Северного флота, но при этом подчиняется не главкомату ВМФ, а Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ). То есть фактически лично министру обороны.

Заметим, что ГУГИ – едва ли не самая таинственная структура нашего военного ведомства с самым высоким денежным довольствием и отличными перспективами карьерного роста. Известно, что ее офицеры ежемесячно зарабатывают от 300 тысяч до 600 тысяч рублей в месяц, а путь от лейтенанта до капитана первого ранга там можно пройти всего за 12 лет.

Какую задачу выполнял экипаж АС-31 в ходе нынешнего похода, так и осталось тайной. Если верить официальным сообщениям Минобороны, то он проводил в Кольском заливе и прилегающих акваториях батиметрические исследования шельфа Баренцева моря. Но эту версию вряд ли можно считать полной. На самом деле весь шельф в Кольском заливе уже давным-давно изучен и в дальнейших исследованиях вряд ли нуждается. А вот отрабатывать выполнение противодиверсионных операций там, например, по поиску и подъему иностранных глубоководных измерительных датчиков, или же по установке своих, АС-31 вполне мог. Кстати, очень похожие задачи этот аппарат в составе АПЛ «Оренбург» несколько лет назад выполнял в Гренландском море, а также в северной акватории Атлантического океана.

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