Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю

Российский рубль в среду снижался к основным резервным мировым валютам в рамках общего ослабления спроса на рисковые активы.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,31-63,41 руб. А по итогам первой минуты курс доллара к рублю составил 63,39 руб. (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Курс евро составил 71,53 руб. (+11,25 коп.).

Во второй половине дня рубль ещё немного просел на новостях о приостановлении Россией участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и потерял дополнительно в пределах 15 коп. к доллару и евро. Так в 16:30 мск курс доллара вырос до 63,61 руб., курс евро до – 71,83 руб. Ближе к вечеру произошёл небольшой разворот – рубль стал немного отыгрывать у доллара и евро благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках, которые реагируют на сигналы возможного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых центробанков, а также в ожидании позитива от торговых переговоров между США и КНР.

По данным на 18.49 мск доллар торговала по 63,47 руб, евро – по 71,58 руб. В 22:33 мск курс доллара уже составлял 63,32 руб., курс евро – 71,42. В итоге закрытие торгов завершилось для рубля так плохо, как прогонзировали некоторые эксперты. Курс доллара и евро закончили день даже ниже чем при открытии - доллар на отметки 63,32 руб, евро – 71,39 руб.

Несмотря на это, рубль продолжает выглядеть хуже валют-аналогов в условиях спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных компаний РФ со значительной долей нерезидентов в акциях. Кроме того, вербальные интервенции также оказали отрицательное влияние на рубль. Так, глава российского регулятора Эльвира Набиуллина допустила вариативность скорости смягчения денежно-кредитной политики.

По её словам, при развитии ситуации в соответствии с макроэкономическим прогнозом и в том случае, если не возникнут значимые внешние или внутренние отклонения, можно будет считать, что Центробанк возобновил цикл снижения ключевой ставки, который может завершиться до середины следующего года. При этом она допустила, что ставка может быть даже ниже нейтрального уровня.

«Если инфляция будет ниже цели, необходимо будет смягчать денежно-кредитную политику, повышать инфляцию, тогда и ключевая ставка может опуститься ниже нейтрального уровня», – сказала Набиуллина.

С пессимизмом говорят о ближайших перспективах рубля и большинство аналитиков. В частности, Иван Копейкин из «БКС Брокер» убеждён, что нацвалюта близка к своим максимально возможным в текущих условиях значениям. Поэтому коррекция рубля вниз может продолжиться. Его прогноз – уже к середине следующей недели курс доллара может составить 64 руб., евро – 73 руб.

Андрей Люшин из «Локо Банка» напоминает, что в нашей стране наступает пик отпусков и множество людей, имеющих возможность отдыхать за границей и до сих пор не купивших валюту, будет активно скупать доллары и евро, а это, как он считает, окажет негативное давление на рубль.

«В четверг можно ожидать торги в диапазоне близком к 64 руб. за доллар и 72 руб. за евро», – отметил он.

В свою очередь Дмитрий Александров «Универ капитала» также прогнозирует сегодня снижение курса рубля, который, по его мнению, будет торговаться в диапазоне 63,5-63,8 руб. за доллар и 71,7-72 руб. за евро.

Вместе с тем, несмотря на преобладание негативных прогнозов по рублю, аналитики Sberbank CIB продолжают верить в российскую валюту.

Один из аргументов в пользу рубля - «разговоры о том, что Белый дом может прибегнуть к девальвации доллара, развязав таким образом «валютную войну».

«Примечательно, что в среднесрочной перспективе теперь ожидается укрепление рубля и глобальное ослабление доллара», — пишут аналитики в анадитической записке, отмечая ряд других факторов, которые будут оказывать в ближайшее время давление на американскую валюту.

Они также ссылаются на недавнее интервью главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ ввел дисконты на покупку золота, чтобы стимулировать экспорт этого драгметалла. В 2018 году регулятор каждый месяц покупал золото в среднем на сумму $0.9 млрд, однако в мае 2019 года сократил покупки втрое.

«Если эта тенденция сохранится, то в текущем году мы, возможно, увидим более значительный приток иностранный валюты, который должен оказать поддержку рублю», — отмечают эксперты.