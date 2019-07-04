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Матвиенко предложила запретить мобильники в школах

Москва, 04.07.2019
  • Матвиенко предложила запретить мобильники в школах

Сергей Фадеичев/ТАСС

Валентина Матвиенко – спикер верхней палаты российского парламента – считает, что мобильные телефоны в школах нужно запретить. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, передаёт ТАСС.

При этом Матвиенко пояснила, что такой запрет надо вводить из-за того, что в российских школах нет помещений для хранения, «а директора не захотят брать на себя такую ответственность». Кроме того, политик рассказала, что родители и учителя высказываются против использования детьми телефонов в школе, особенно в младших классах.

«Мобильники действительно отвлекает учащихся от учебного процесса», – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Также она считает, что здесь можно говорить и о социальном неравенстве, так на переменах некоторые дети вместо общения со своими сверстниками играют в различные игры на своих смартфонах, у других такой возможности нет.

«Просьба решить данный вопрос до начала уже этого учебного года», – обратилась глава Совфеда к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

В ответ на это Попова сказала, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с Российской академией образования разработают предложения по данной теме. 

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