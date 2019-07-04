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Минтруд разрешил россиянкам получать мужские профессии

Москва, 04.07.2019
  • Минтруд разрешил россиянкам получать мужские профессии

Из открытых источников

Минтруд значительно сократил список, запрещенных для женщин профессий, сообщает РБК, ссылаясь на проект приказа ведомства.

Теперь перечень состоит из 98 видов работ, которые запрещены женщинам. Ранее перечень, составленный 20 лет назад, включал 456 запрещенных для россиянок видов деятельности.

Уточняется, что новый список вступит в силу в 2021 году. С этого периода женщины России смогут работать дальнобойщиками, служить на кораблях, машинистками электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами.

При этом Минтруд по-прежнему оставил под запретом для россиянок 21 блок производств и работ, среди которых  химическое производство, производство цветных и редких металлов, бурение нефти и слесарные авиационные работы.

В Минтруде РБК пояснили, что в случае, если условия труда после спецоценки будут  признаны  вредными для женщин, деятельность останется в списке. При создании безопасных условий работодатель имеет право привлекать женщин к работе без ограничений.

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