МКБ вдвое увеличил долю рынка облигаций

Московский кредитный банк (МКБ) в первом полугодии 2019 года выступил организатором 30 эмиссий общей номинальной стоимостью более 320 млрд рублей (доля участия МКБ — более 70 млрд рублей). По итогам полугодия банк занял пятую позицию в ренкинге организаторов рыночных выпусков облигаций по версии Cbonds.

С 2018 года банк более чем вдвое увеличил занимаемую долю рынка: с 4 до 8,7%. Среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка — РЖД, «Роснано», Почта РФ, Дом.РФ, ГК «Автодор», «Русал», «Славнефть», Сбербанк, ВЭБ, «Магнит», КамАЗ.

«Показателем высокой оценки нашей работы является сотрудничество с ведущими российскими компаниями, а также с субъектами РФ. Наша квалификация позволяет занимать уверенные позиции в рейтингах ведущих организаторов облигаций. Это отмечает как ренкинг Cbonds, так и исследование международной платформы Dealogic», — прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

В 2018 году банк организовал 24 эмиссии. В конце 2018-го МКБ стал лауреатом Cbonds Awards, выиграв номинацию «Прорыв года».