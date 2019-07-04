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На GMIS-2019 будет представлена молодежная технологическая площадка

Москва, 04.07.2019
Молодежная бизнес-площадка будет работать в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации, который состоится 9–11 июля в Екатеринбурге.
  • На GMIS-2019 будет представлена молодежная технологическая площадка

из архива пресс-службы

Организаторами площадки для молодых профессионалов выступили Фонд Росконгресс, Министерство энергетики и промышленности ОАЭ, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Минпромторг России, администрация Свердловской области, Российский экспортный центр и Фонд «ОТ ВИНТА».

В рамках дискуссионного блока площадки молодые профессионалы выступят с короткими презентациями своих проектов перед экспертами с мировым именем, руководителями научно-технологических центров промышленных предприятий, венчурными и отраслевыми инвесторами.

Участники молодежной площадки в ходе дискуссий обсудят свои идеи и проекты в отраслях, которые выступают драйверами роста мировой экономики и промышленной революции. Среди них цифровое производство, машиностроение, спутниковая логистика, инновации в аэрокосмической, авиационной, автомобильной отрасли, новые операционные и облачные системы, большие данные и информационная безопасность, виртуальная и дополненная реальность, «интернет вещей», робототехника, образование и социальное предпринимательство.

Одной из ключевых тем Саммита станут природоподобные технологии, поэтому на площадке также будут обсуждаться молодежные проекты, поддерживающие Цели устойчивого развития и циркулярную экономику, в том числе связанные с такими отраслями, как «зеленая» энергетика, переработка отходов, «наука о жизни» (генетика, нейротехнологии, цифровое сельское хозяйство, медицина), технологии «умного города» (микромобильность, беспилотные технологии), новые материалы и т. д.

Самые яркие молодежные проекты могут претендовать на участие в питч-сессии Business Priority, в рамках которой состоятся презентации инновационных стартапов перед российскими и арабскими инвестиционными фондами, государственными корпорациями и крупнейшими промышленными компаниями. 

Кроме того, молодые профессионалы смогут принять участие в основной программе Саммита и получить главный приз: войти в состав делегации российских предпринимателей на третьем Глобальном саммите по производству и индустриализации.

Справочная информация:

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Официальный сайт мероприятия: gmisummit.com 

Организатор мероприятия:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

ROSCONGRESS.ORG

Контакты:

  • Екатеринбург, Россия
  • 8 (495) 640 92 91
  • Дата проведения: 9–11 июля

Регистрация: gmisummit.com

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