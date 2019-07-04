На Украине заявили, что «Нафтогаз» стал самым активным сторонником «Северного потока-2»

Продолжая игнорировать проблемы собственной ГТС украинский «Нафтогаз» тем самым оказывает неоценимую поддержку проекту «Северный поток-2», уверен глава энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

Руководитель отмечает, что газотранспортная система Украины пришла в упадок и ни одна европейская страна не захочет попадать в зависимость от транзита газа по ГТС, находящийся в таком состоянии.

Серьезные проблемы наблюдаются на агрегатах и компрессорных станциях «Нафтогаза», таким образом, Украина сама того не желая выступает «самым яростным сторонником "Северного потока - 2"», подчеркивает главЗемлянский.

При этом, по словам руководителя, «Нафтогаз» готов к полному прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. Деньги в собственную ГТС Украина перестала вкладывать с момента готовности «Турецкого потока», добавил политолог.

«Исходя из принятия этого плана, можно с уверенностью сказать, что Коболев является самым ярым сторонником проекта "Северный поток - 2"», - резюмировал Землянский.

Он уверен, что именно политика «Нафтогаза» приведет к тому, что сторонники «Газпрома» готовы в любой момент «объявить газовую войну Украине».