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Названа причина трагедии с глубоководным аппаратом Минобороны РФ

Москва, 04.07.2019
  • Названа причина трагедии с глубоководным аппаратом Минобороны РФ

Военное обозрение

Причиной пожара на глубоководном аппарате Минобороны, в результате которого погибли 14 подводников стало возгорание в аккумуляторном отсеке. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

«Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке», - сообщил глава Минобороны. Его слова приводит сайт Кремля. Шойгу дополнил, что после этого пожар распространился на другие части отсека.

Также министр доложил президенту, что  по первой оценке глубоководный аппарат ВМФ, поврежденный пожаром, подлежит восстановлению.

«Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен», - рассказал Шойгу. Он уточнил, что в настоящий момент оцениваются сроки, за которые «Лошарик» может быть восстановлен.

Шойгу добавил, что благодаря слаженным и самоотверженным действиям экипажа, ядерная энергетическая установка на подводном аппарате сохранена полностью в работоспособном состоянии. По словам министра,  сейчас установка «полностью изолирована и безлюдна».

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