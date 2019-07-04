Петра Порошенко вновь «майданит»

Вчера экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти 4 июля на митинг под стены Конституционного суда. Акция протеста направлена против отмены закона «Об очищении власти» (люстрации) – согласно закону, чиновники, работавшие в правительстве при президентстве Виктора Януковича, не имеют право занимать государственные должности. «Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС. Реванш не пройдет! Украина победит!», — написал Порошенко в своем Facebook.

Весной этого года Конституционный суд отложил заседание по рассмотрению закона «Об очищении власти», на неопределенное время. Теперь, когда новая власть не оказывает давления на Конституционный суд с целью сохранения закона о люстрации, суд может признать закон неконституционным. Забавным является тот факт, что Порошенко сам попадает под действие закона о люстрации, поскольку работал министром экономики при президенте Януковиче.

На призыв экс-лидера нации откликнулось около сотни человек, представляющих партию Порошенко «Европейская солидарность» и движения националистического толка. Сам Порошенко на созванный им митинг не явился, проявив, по его собственному определению, равнодушие.