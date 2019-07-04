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Путин оценил возможность сближения России с ЕС

Москва, 04.07.2019
  • Путин оценил возможность сближения России с ЕС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте после пресс-конференции по итогам встречи во внутреннем дворе дворца Киджи

Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте оценил возможность сближения нашей страны с Евросоюзом. По его мнению, такие шансы есть всегда. При этом как подчеркнул российский лидер, многое зависит от европейских партнёров, передаёт РИА Новости.

«Не от нас, не от России всё зависит, – сказал глава РФ. – Как я уже неоднократно заявлял, мы готовы пройти свою часть пути, если конечно, на этой дороге не будут выставлены искусственно созданные трудности».

Кроме того, Путин отметил, что России и Евросоюз – естественные партнеры в целом ряде областей.

«Да что там говорить – мы даже географически близки, у нас единый цивилизационный код. Поэтому я не вижу каких-то непреодолимых путей, непреодолимых преград для полного восстановления отношений. Но ещё раз повторю: очень многое будет зависеть от наших европейских партнёров», – резюмировал российский лидер.

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