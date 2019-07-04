Путин подарил папе римскому икону и диск с фильмом Кончаловского

4 июля глава российского государства Владимир Путин встретился с папой римским Франциском. Президент прибыл в Ватикан на Aurus, заехав во двор Святого Дамазо. Оттуда, согласно протоколу, он направился в тёмном костюме на аудиенцию к понтифику, передаёт ТАСС.

У входа во дворец, где расположены апартаменты папы, Путина встречал почётный караул швейцарских гвардейцев. Сама встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца. Её открытую часть транслировали в прямом эфире телеканал «Россия 24» и телевидение Ватикана. При этом содержательная часть, продолжавшаяся более часа, осталась за закрытыми дверями.

РБК сообщает, что Путин и Франциск обменялись подарками. Российский лидер подарил папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», а также фотоальбом «Микеланджело» с фотографиями со съёмок этой картины. Позже, комментируя эту новость, Андрей Кончаловский заявил, что не был в курсе того, что глава РФ преподнесёт диск с его фильмом в подарок папе римскому Франциску, но приятно удивлен этому.

«Некоторое время назад меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно, – цитирует режиссёра РИА Новости. – Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок папе».

В свою очередь Франциск презентовал президенту РФ гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года и послание ко Всемирному дню мира 2019 года, а также вручил ему медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

Напомним, нынешний визит в Ватикан стал для Путина уже шестым.



