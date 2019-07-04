Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно

Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera. Интервью российский лидер дал в преддверии своего визита в Италию и Ватикан.

«Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости», — отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста итальянской газеты, почему при огромной поддержке действующего курса со стороны населения планы с трудом набирают темп, президент отметил, что дело не «в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях». Россия сегодня сталкивается со многими негативными факторами, такими как колебания цен на нефть, газ и металлы.

Несмотря на все препятствия, российское правительство продолжает вести взвешенную политику, обеспечивая макроэкономическую стабильность и не допуская роста безработицы, продолжил президент.

Путин добавил, что сегодня Россия реализует нацпроекты, которые призваны поддержать и придать импульс развитию ключевых отраслей экономики и социальной сферы и, как результат, повысить качество жизни людей. Российский лидер подчеркнул, что главное осознание самих людей в необходимости перемен.