Путин уличил Зеленского в обмане избирателей

Глава РФ Владимир Путин фактически уличил президента Украины Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, обещавшего им прекратить войну в Донбассе.

Об этом российский лидер сказал журналистам в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передаёт РИА Новости. По словам Путина, Зеленский неоднократно говорил о своей готовности урегулировать конфликт в Донбассе.

«Однако позже президент Украины объявил, что не хочет вступать в диалог с «сепаратистами». Мне кажется, что это как-то не вяжется с тем, что говорилось им в ходе предвыборной кампании. Ну что же, дождёмся окончания предвыборной кампании в Верховную Раду и посмотрим, что будет происходить дальше – в реальной жизни», – резюмировал президент РФ.

Ранее сообщалось, что в ходе той же пресс-конференции Путин оценил возможность сближения нашей страны с Евросоюзом. По его мнению, такие шансы есть всегда. При этом как подчеркнул президент, многое в этом вопросе зависит от европейских партнёров России.

Кроме того, сегодня российский лидер посетил Ватикан, где встретился с папой римским Франциском.