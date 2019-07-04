Вход/Регистрация Подписка

Путин возмутился призывами Запада к России соблюдать Минские соглашения

Москва, 04.07.2019
  • Путин возмутился призывами Запада к России соблюдать Минские соглашения

Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин призвал страны Запада прекратить возлагать на Россию полную ответственность за соблюдение Минских соглашений. По словам российского лидера, европейские коллеги должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть Минских соглашений, а не пытаться всё свалить на РФ. Об этом глава российского государства заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передаёт ТАСС.

«Ну нельзя же постоянно требовать от нас исполнения Минских соглашений даже в той части, которая от России вообще никак не зависит», – подчеркнул Пути, призвав «спокойненько разобраться, кто что должен сделать».

Кроме того, глава РФ напомнил, что для выполнения Минских соглашений в полном объёме необходимо отменить указ бывшего президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде Донбасса. Однако, как подчеркнул Путин, он не может сделать это за Киев: «Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда?». 

Ранее сообщалось, что в ходе этой же пресс-конференции Путин уличил президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего своим избирателем прекратить войну в Донбассе, в обмане.

«Он неоднократно говорил о своей готовности урегулировать конфликт в Донбассе. Однако позже Зеленский объявил, что не хочет вступать в диалог с «сепаратистами». Это как-то не вяжется с тем, что говорилось им в ходе предвыборной кампании», – подчеркнул глава российского государства.  

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
      Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
    2. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
    3. Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю
      Курс доллара
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама