Путин возмутился призывами Запада к России соблюдать Минские соглашения

Президент РФ Владимир Путин призвал страны Запада прекратить возлагать на Россию полную ответственность за соблюдение Минских соглашений. По словам российского лидера, европейские коллеги должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть Минских соглашений, а не пытаться всё свалить на РФ. Об этом глава российского государства заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передаёт ТАСС.

«Ну нельзя же постоянно требовать от нас исполнения Минских соглашений даже в той части, которая от России вообще никак не зависит», – подчеркнул Пути, призвав «спокойненько разобраться, кто что должен сделать».

Кроме того, глава РФ напомнил, что для выполнения Минских соглашений в полном объёме необходимо отменить указ бывшего президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде Донбасса. Однако, как подчеркнул Путин, он не может сделать это за Киев: «Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда?».

Ранее сообщалось, что в ходе этой же пресс-конференции Путин уличил президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего своим избирателем прекратить войну в Донбассе, в обмане.

«Он неоднократно говорил о своей готовности урегулировать конфликт в Донбассе. Однако позже Зеленский объявил, что не хочет вступать в диалог с «сепаратистами». Это как-то не вяжется с тем, что говорилось им в ходе предвыборной кампании», – подчеркнул глава российского государства.