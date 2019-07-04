Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским

Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин. Российского лидера цитирует итальянская Corriere della Sera.

Путин напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании Зеленский пообещал попытаться «установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе», а также «прекратить называть их сепаратистами».

Президент России также напомнил, что администрация экс-президента Порошенко делала все для того, чтобы «разрушить хрупкий межконфессиональный мир».

Путин подчеркнул, что сегодня «граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды» не громких слов, а «конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки».

Также российский лидер уверен, что конфликт одинаково вредить, как Киеву, так и Москве, а «сотрудничество на основе доверия и взаимопонимания» пойдет обеим сторонам на пользу.