Шесть спектаклей для всей семьи на фестивале искусств «Вдохновение»

Программа фестиваля включает выступления лучших представителей театрального мира из Италии, Франции, Бельгии и Нидерландов, а также стран СНГ. Мы отобрали постановки, которые рекомендуется посетить с детьми. Полная программа доступна на сайте фестиваля.

Спектакль Leonardo

Итальянская компания NoGravity воскрешает театральные чудеса эпохи Возрождения, которые до сих пор опережают время и поражают воображение, где визуальные эффекты, танцы, иллюзии и музыка воссоздают идею чуда. В новом спектакле, посвященном гению Леонардо да Винчи, публика увидит оживших героев фантастической вселенной знаменитого итальянца и масштабные возможности машинерии Ренессанса. В каждом номере с помощью танца раскрываются самые важные аллегории рисунков и философии итальянского гения. Весь спектакль сопровождается живой музыкой эпохи Возрождения, которую исполнят восемь музыкантов и оперных певцов. Мировая премьера театрального шоу состоялась 1 июля в Неаполе, и уже 12 июля его смогут посмотреть москвичи и гости столицы.

Где: Зеленый театр ВДНХ

Когда: 12–14 июля в 21:00

Цена: от 1000 рублей

Ссылка http://vdnh.ru/events/vdokhnovenie/nogravity-leonardo/

из архива пресс-службы

«Mù – cinematique des fluides»

Ветераны уличного театра из Франции Transe Express, которых часто называют «воздушным театром», привезут на фестиваль «Вдохновение» один из своих шедевров — спектакль «Mù — cinematique des fluides» («Кинематика жидкости»). Вместе с актерами, акробатами и музыкантами зрители отправятся в путешествие по стопам героев Жюля Верна из произведения «С Земли на Луну». Опасные трюки на высоте 15 метров, музыка живого оркестра, цирковые и пластические миниатюры, а также масштабные декорации и огромные движущиеся светящиеся конструкции - все это заставит зрителей всех возрастов забыть о реальности и поверить в космическую сказку.

Где: площадь Промышленности ВДНХ

Когда: 20, 21 июля – начало 21-30

Вход свободный!

Ссылка http://vdnh.ru/events/vdokhnovenie/vystuplenie-frantsuzskogo-vysotnogo-teatra-trans-ekspress/

из архива пресс-службы

«Степной цирк «Байконур»»

V Международный фестиваль искусств “Вдохновение” знакомит публику с новыми талантливыми театральными деятелями. 17 июля на Площади Промышленности ВДНХ состоится премьера уличного спектакля “Байконур” — ко-продукции театра ARTиШОК (Алматы, Казахстан) и инженерного театра AXE (Санкт-Петербург, Россия). Это спектакль-исследование мифологии Байконура — места, которое приближает Землю к космосу. АХЕ создали особую инженерную конструкцию, которая позволит «слетать в космос». Пестрые костюмы, яркий грим, масштабные декорации, замысловатые механические конструкции, катапульта, «ловушки» из лент и огромные надувные шары, парящие в небе — все это создает атмосферу волшебного цирка внутри уличной театральной постановки.

Где: площадь Промышленности, ВДНХ

Когда: 17 июля, начало 20:00

Вход свободный!

Ссылка http://vdnh.ru/events/vdokhnovenie/premera-spektaklya-almatinskogo-teatra-artishok-o-kosmodrome-baykonur/

из архива пресс-службы

Парящий мост Оливье Гросстета

Специально в честь юбилея Фестиваля в Москву был приглашен знаменитый на весь мир французский художник-инсталлятор Оливье Гросстет (Olivier Grossetête). Именно он 24 июля в рамках своего проекта «Коллективные монументальные конструкции из картона»создаст большой парящий картонный мост в парке «Останкино». В работе над конструкцией смогут принять участие все желающие, ведь конструкция будет создаваться из легкого картона и клейкой ленты, а с этими материалами справится даже ребенок. Главное предварительно зарегистрироваться на воркшоп, который начнется за 5 дней до страта строительства.

Где: парк «Останкино»

Когда: с 27 июля по 4 августа

Вход свободный!

Участие в воркшопах по предварительной регистрации http://vdnh.ru/events/vdokhnovenie/znamenityy-khudozhnik-installyator-olive-grosstet-postroit-most-na-vdnkh/

«Свинарка & пастух»

Романтическая история о любви простой свинарки Глаши и дагестанского пастуха Мусаиба, которые встретились на выставке ВДНХ, получила новую жизнь. К отмечаемому в этом году юбилею ВДНХ фестиваль «Вдохновение» готовит музыкальный спектакль «Свинарка & пастух». Оптимистическая советская комедия снималась именно здесь — на ВДНХ, в первые месяцы Великой Отечественной. Сегодня команда молодых актеров, знакомых зрителям по лучшим спектаклям Театра Наций, не просто вновь рассказывает радостную историю о романтической любви русской и дагестанца, но предлагает зрителям вместе ещё раз задуматься о том, как нам обращаться с советской историей. Декорациями обновленного спектакля послужит грандиозный видеомаппинг, который будут проецировать на множество передвижных платформ. Отдельного внимания заслуживает звуковое сопровождение — коллектив из 11 музыкантов будет исполнять музыку из кинофильма как в оригинальных, так и в стиле блюз, джаз, соул и рок-н-ролл. Как и в оригинальном фильме, это музыка, наполненная юмором и в то же время подчеркивающая лирическую красоту кинокартины Хлебникова.

Где: Зеленый театр ВДНХ

Когда: 17-21 июля

Вход по билетам

из архива пресс-службы

«Детский альбом»

В этом году художественный руководитель Ингеборга Дапкунайте и арт-директор фестиваля Роман Должанский придумали несколько специальных подпрограмм, одной из которых стала «Актер. Слово. Музыка». Она посвящена стремительно возрождающемуся в последнее время жанру — литературному театру. В первый день фестиваля состоится показ моноспектакля «Наше все... Ахматова. Свидетель» из цикла постановок «Наше все…» народного артиста РФ Авангарда Леонтьева. 6 июля покажут «Детский альбом» — это музыкально-поэтическая программа художественного руководителя фестиваля «Вдохновение», лауреата премий «Ника» и «Золотой овен», актрисы театра и кино Ингеборги Дапкунайте и пианиста, заслуженного артиста России Алексея Гориболя. На сцене Дома культуры ВДНХ в исполнении Дапкунайте прозвучат экспрессивные поэтические миниатюры Веры Павловой из цикла стихотворений «Детский альбом Чайковского».

Где: Дом культуры ВДНХ (строение №84)

Когда: 6 июля

Вход по билетам

Кроме того, на «Вдохновении» отдельным блоком пройдет мини-фестиваль молодой драматургии «Любимовка», в рамках которой зрители совершенно бесплатно смогут посмотреть на режиссерские эскизы пяти возможных спектаклей на тему «Дружба народов». Одни герои встречаются в пункте обмена валюты, куда их приводят совершенно разные причины, другие уезжают из страны в надежде на лучшее будущее, а третьи пытаются покорить мегаполис своей наивностью и непосредственностью, которая уже давно стала редкостью в больших городах. Свои спектакли на фестивале представят и театральные команды из таких стран, как Армения - Ереванский государственный театр «Амазгаин», экспериментальная постановка «Лю-Беф» по Даниилу Хармсу; Белоруссия - Могилевский областной театр кукол, спектакль по роману Вольтера «Кандид, илиОптимизм»; Литва - импровизационный театр Kitas kampas, постановка по одноименной пьесе Дункана Макмиллана Every Brilliant thing («Прекрасные вещи»); Бельгия\ Нидерланды - экспериментальный театр FC Bergman, спектакль-инсталляция «Земля НОД» (The Land of Nod).