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Экспатам лучше всего живется и работается в Швейцарии

Москва, 04.07.2019
Альпийская республика совершила впечатляющий рывок в рейтинге лучших мест для проживания и работы экспатриантов и прервала четырехлетнее доминирование Сингапура.
#Другая жизнь
#трудовая миграция
#Страны
#Рейтинги
  • Экспатам лучше всего живется и работается в Швейцарии

Однажды в Люцерне

EPA\TASS Автор: ALEXANDRA WEY

HSBC Holdings Plc опубликовал традиционный, 12-й по счету ежегодный рейтинг лучших мест для проживания и работы экспатриантов (экспатов), т.е. специалистов, живущих и работающих в других странах.

В новом рейтинге лучших мест для экспатов произошла смена лидера. Совершив рывок с восьмого места в прошлогоднем рейтинге и покончив с четырехлетним «засильем» Сингапура, на первое место вышла Швейцария. Не менее впечатляющие рывки совершили и вошедшие в первую десятку Испания (2019 — 4, 2018 — 13), Турция (2019 — 7, 2018 — 22) и Вьетнам (2019 — 10, 2018 — 18). В десятку также входят Сингапур (2), Канада (3), Испания (4), Новая Зеландия (5), Австралия (6), Турция (7), Германия (8), ОАЭ (9) и Вьетнам (10). Франция на 17-м из 33-х мест рейтинга, США на 23-м, КНР на 26-м, Великобритания на 27-м, а Япония на 32-м.

Итоговая позиция в рейтинге определялась по совокупности мест, которые страна получала в каждом из ряда показателей. Так, у Турции первые места за хорошее отношение местного населения к приезжим и за легкость, с которой экспаты приспосабливаются к новой жизни. Испания на самом верху рейтинга по качеству жизни и физическому и психическому благополучию.

Наибольшее «падение» по сравнению с прошлогодним рейтингом у Швеции – 20-е место в новом рейтинге и 7-е в рейтинге за 2018 год. Однако, и в Швеции есть привлекательные моменты для экспатов. Например, высокие места по показателям стабильности в экономике и баланса между работой и жизнью.

Что касается лидера, то самые высокие оценки альпийская республика получила по таким важным показателям, как возможность заработка и стабильность. Средняя зарплата в Швейцарии — 111587 долларов, что на 47% больше зарплаты, средней для 33 участников рейтинга и составившей 75966 долларов. Семь из каждых десяти экспатов, живущих и работающих в Швейцарии, говорят о росте доходов и улучшении материального положения после переезда.

Несмотря на общее первое место, по некоторым показателям Швейцария занимает далеко не первые места. Так, по ощущению выполнения надежд и желаний и по возможности заводить друзей Швейцария занимает лишь 31 и 24 места соответственно. С другой стороны, у нее высокие места по возможностям воспитывать детей и жить в стране долго.

«Исследование подтверждает то, что мы часто слышим от клиентов, многие из которых переехали в Швейцарию благодаря ее высокому уровню жизни, хорошим перспективам в бизнесе и стабильности как в экономике, так и в политике», — объясняет руководитель отдела маркетинга HSBC Private Banking в Швейцарии Франсуа Бунлон.

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