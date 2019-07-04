Дорогой товарищ доллар

Вежливые, зеленые

«Китай и Европа играют в крупные манипуляции с валютой и накачивают денежными средствами свою систему, чтобы конкурировать с США. Мы должны противостоять», — написал в Twitter Дональд Трамп. По мнению американского президента, в противном случае США «продолжат быть глупцами, которые сидят и вежливо наблюдают, как другие страны играют в свои игры».

Министерство финансов США дважды в год выпускает доклад, в котором указываются страны, подозреваемые в манипуляциях с валютами, напоминает агентство ТАСС. В новой версии документа, опубликованной в мае 2019 года, в этот список вошли Малайзия, Китай, Вьетнам, Сингапур, Япония, Республика Корея, Италия, Ирландия и Германия.

Одним из главных критериев включения в данную группу является профицит торгового баланса с США свыше 20 млрд долларов.

Чего боится Трамп

Суть любой войны — победить с целью обладания чего-либо, рассуждает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. В истории шли войны за территорию, за ресурсы, за религию. Нынешняя торговая война идёт за потребителя. Американцы в данный момент чувствуют себя жертвой. Изначально механизм количественного смягчения, или как назвал это Трамп, «накачивание экономики денежными средствами», разрабатывался с целью выхода из кризиса ипотечного кредитования в 2007-2008 годах.

Но никто не мог подозревать, продолжает эксперт, что это приведёт к другим последствиям — мировой борьбе за дешевую национальную валюту. Первопроходцами количественного смягчения были США, и их опыт, судя по экономическим показателям, был весьма позитивным. Целевой показатель инфляции в 2% был достигнут и даже удерживался. Этот механизм переняли другие страны: Япония, Великобритания, а также Евросоюз, ведь там тоже инфляция была на нуле и даже заваливалась в дефляцию. В 2015 году США завершили эту программу, а остальные страны продолжают ее до сих пор. Вот и получается, у США идёт программа ужесточения денежно-кредитной политики (которая ведёт к удорожанию доллара), а другие страны, до сих пор смягчают ДКП, удешевляя свои валюты.

Дешевая валюта, это очень сильная сторона для торговли, констатирует Катя Френкель. Например, стоимость айфона — примерно 1500 долларов. Это около 100 тыс. рублей. Если курс доллара повысится, тот же аппарат за 1500 долларов может стоить уже 150 тыс. рублей. Учитывая, что китайские технологии не стоят на месте, потребитель, скорей всего будет делать выбор в пользу китайский смартфонов, ведь они дешевле, а по практичности уже догоняют айфон. Вот Трамп и бесится, что другие страны могут наладить друг с другом торговлю, а США со своим дорогим долларом и дорогим товаром останутся не у дел.

Скорее всего, считает аналитик, США начнут всем подряд посылать презенты в виде санкций, если с ними не будут осуществлять торговлю. В конечном итоге, они сами себя заблокируют от всего мира. Конечно, добавляет Катя Френкель, достанется и России. Ведь у нас с США есть пересекающиеся интересы — нефть и газ. Россия с Европой уже строят газопровод «Северный поток — 2». США же пытаются пристроить более дорогой сжиженный природный газ. Но дешевле газ покупать у России, поэтому американцы грозят закидать санкциями всех, кто причастен к строительству газопровода.

Интервенция: из прошлого в настоящее?

Президент Трамп заявляет о валютных манипуляциях периодически еще со времен предвыборной кампании 2016, но реальных действий не видно, говорит, в свою очередь, Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс». Можно сказать, что даже доллар уже не особо реагирует на подобные заявления, что говорит о снижении эффекта так называемых вербальных интервенций. Трамп хочет иметь слабый доллар для того, чтобы снизить торговый дефицит США, по его логике угрожающей Штатам.

Однако в то, что США могут прибегнуть в валютным интервенциям, верится с трудом, даже несмотря на все старания Трампа, повторяет эксперт. Последний раз подобное было разве что в 1980-х, когда доллар дорожал к основным валютам чрезмерно сильно. Сейчас же валютный курс складывается преимущественно благодаря рыночным силам и более уверенному самочувствию американской экономики по сравнению с другими странами. Из реальных факторов, способных ослабить доллар можно назвать разве что ожидаемое смягчение монетарной политики со стороны ФРС.