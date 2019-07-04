Турецкий лидер Эрдоган обвинил США «в грабеже»

По заявлению главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, США «занимаются грабежом», отказываясь поставлять Анкаре истребители F-35.Турецкий лидер заявил, что «не дать клиенту добросовестно, оплачивающему счета, то, за что он платит, - это грабеж».

«Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом», - заявил Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Китай. Высказывание приводит газета Sabah. Турецкий лидер уточнил, что Анкара уже заплатила Вашингтону за F-35 1,4 миллиарда долларов.

Напомним, США угрожают Турции санкциями из-за контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Протесты американской стороны вызваны, по заявлению Пентагона, несовместимостью С-400 со стандартами НАТО, и грозят Турции отказом Турции поставлять истребители F-35.

В середине июня США заявили, что больше не будут обучать турецких пилотов полетам на F-35, а тем, кто уже обучается, предписал покинуть Штаты до 31 июля. В ответ на это Анкара заявила, что не намерена отказываться от закупок С-400, поставка которых должна начаться в ближайшие дни.