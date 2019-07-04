Украина ждет перебоев транзита российского газа

По заявлению топ-менеджера «Нафтогаза» Андрей Фаворов, Киев может в скором времени столкнуться с перебоями газа из России. В подобным заявлением он выступил в Торонто. Руководитель прогнозирует, что перебои будут продолжаться три месяца.

«Мы ожидаем, что сбой в транзите газа через Украину продлится около трех месяцев», - цитирует Фаворова агентство РИА «Новости». Также руководитель уверен, что Москва «займет довольно жесткую позицию».

Фаворов подчеркивает, что Украина готова к переговорам с РФ, однако, та ставит, по его заверению, условие — отказ от выигрыша в Стокгольме, что неприемлемо для Киева.

Напомним, в конце года истекает контракт на транзит газа через Украину, заключенный «Газпромом» и «Нафтогазом». Ранее российская сторона заявила, что сохранение транзита возможно при условии урегулирования судебного спора между «Нафтогазом» и «Газпромом», по решению которого российская компания должна выплатить $2,5 млрд.