Украинский суд охладел к фашистским преступникам

Окружной административный суд города Киева отменил решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о штрафе для телеканала «Интер» (бывшая «первая кнопка» советского телевидения) в размере 4 млн гривен (около 10 млн рублей). Штраф был наложен за фразу ведущего телеканала: «Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников», сказанную во время праздничного концерта, посвященного Дню Победы 9 мая 2018 года.

Окружной суд не обнаружил в фразе «призыва и разжигания вражды» и «призыва к развязыванию агрессивной войны». При этом суд посчитал, что позиция Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания создает условия для распространения цензуры в СМИ.

Ранее Окружной административный суд Киева вернул прежнее имя Московскому проспекту, недавно переименованному в проспект Степана Бандеры, и проспекту генерала Ватутина, который был переименован в проспект Шухевича.