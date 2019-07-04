В Европе победил социализм

Европейский парламент первым среди главных исполнительных и законодательных институтов Старого Света обрел своего руководителя. Президентом Европарламента стал 63-летний итальянский социалист Давид Сассоли. Во втором туре голосования он набрал 345 голосов. У двух других претендентов на пост спикера: Яна Захрадила и Ска Келлер — 160 и 119 голосов соответственно.

Пятилетний мандат спикера Европарламента (ЕП) бывший тележурналист разделит пополам. Через два с половиной года он передаст бразды правления высшим законодательным органом Евросоюза представителю правоцентристской Народной партии (ЕРР).

Свое участие в выборах президента Европейского парламента и программу действий Давид Сассоли объяснил следующим образом: «Европа станет сильнее только с парламентом, который будет играть более важную роль в жизни континента».

Избрание Сассоли оказалось большим сюрпризом. Он хорошо известен в родной Италии, но малоизвестен в Европе. Европейские лидеры, которые в ходе трехдневного марафона все же договорились о кандидатах на высшие посты в Евросоюзе, прочили на это место президента партии Европейских социалистов болгарина Сергея Станишева, который будучи представителем Восточной Европы, по их планам, должен был обеспечить географический баланс в высших эшелонах европейской власти. Однако Станишев подвел Европейский Совет и отказался участвовать в выборах президента. Он объяснил свой отказ тем, что именно его работа на посту руководителя Партии европейских социалистов поможет «укрепить нашу политическую семью».

В результате долгих переговоров на пост президента Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, президента Европейского совета – премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, президента Европейского Центробанка – директор МВФ Кристин Лагард и, наконец, еврокомиссара по внешним делам – глава МИД Испании Жозеп Боррель. Соблюдено гендерное равенство – два из четырех главных постов отданы женщинам.

Избрание на пост главы Европарламента итальянца показывает желание европейских законодателей быть независимым и автономным институтом. Сассоли, работавший вице-президентом ЕП и неоднократно председательствовавший за рабочих заседаниях в Страсбурге, заявил о своем участии в выборах уже после окончании заседания Евросовета. Он состоит в левоцентристской Демократической партии Италии.

Европарламент также выбрал 14 вице-президентов. В четверг состоятся выборы 5 квесторов, которые будут заниматься финансовыми и административными вопросами.

В своем первом выступлении в качестве президента Европарламента Давид Сассоли сначала поблагодарил за работу своего предшественника Антонио Таджани, а затем эмоционально попросил коллег по парламенту, Евросовет и ЕК «более смело решать просьбы европейцев». Он также призвал сделать Европарламент представителем и защитником «истинной европейской демократии».

«Парламент будет действовать как гарант независимости европейских граждан», — добавил новый спикер.