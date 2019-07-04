В Госдуму внесли проект о полной компенсации всех советских вкладов в Сбербанке

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о возврате к полной компенсации всех советских вкладов в Сбербанке.

Напомним, по нынешним российским законам возврат всех советских должен осуществляться посредством перевода их средств в целевые долговые обязательства. Для этого используется долговой рубля, стоимость которого установлена в сумме 464 рубля СССР. Однако федеральные законы, которые предусматривают перевод вкладов в целевые долговые обязательства, а также порядок их обслуживания, пока так и не приняты, передаёт РИА Новости.

Наша справка

По данным Кабмина РФ, общая сумма вкладов в Сбербанк на 20 июня 1991 года составляла более 315 млрд руб. в ценах того периода. Общее число людей, которые числились вкладчиками Сбербанка составляло около 40 млн человек. По данным на 1 января 2012 года российский Минфин оценил общий объём долга по советским вкладам почти в 30 трлн. руб.