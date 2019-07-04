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Зеленский начал терять поддержку избирателей

Москва, 04.07.2019

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 42,3% среди тех, кто определился с партийными симпатиями. Согласно опросу «Рейтинга» в начале июня этого года за «Слугу народа» готовы были проголосовать 48,2%, — таким образом от партии отвернулось около 12% ее сторонников. Формально Зеленский не имеет отношения к партии «Слуга народа», но он присутствовал на съезде партии и ее руководство состоит из сотрудников его избирательного штаба.

Но главное для избирателя то, что название новой партии повторяет название сериала «Слуга народа», в котором Зеленский играл роль президента Украины. Таким образом, можно сказать, что рейтинг партии «Слуга народа», — это практически рейтинг Зеленского.

Однако, уровень рейтинга «Слуги народа» все равно  три раза выше, чем у партии, занявшей второе место по симпатиям избирателей: «Оппозиционная платформа — За жизнь», будь выборы сегодня, получила бы 13,4% голосов избирателей. Месяц назад за эту партию, призывающую к восстановлению отношений с Россией, готовы были проголосовать 10,7%.

Таким образом, есть основания для вывода о том, что потерянные Зеленским четыре процента голосов почти полностью отошли к «Оппозиционной платформе — За жизнь». Причиной тому послужили многочисленные антироссийские заявления Зеленского, во многом повторяющие риторику экс-президента Украины Петра Порошенко.

 

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