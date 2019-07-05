Эльвира Набиуллина разошлась во взглядах с Путиным

Без внешних ограничений

Как заявила Эльвира Набиуллина, выступив 4 июля на XXVIII Международном финансовом конгрессе в Петербурге, российская экономика, которая в первом квартале 2019 года прибавила лишь 0,5%, уперлась в структурный потолок, но изменение денежно-кредитной политики ситуацию не изменит.

«Макростабильность — это еще не рост. А рост сейчас около 1,5-2%, а в первом квартале он вообще составил лишь 0,5%. При очень низкой безработице. И это тот результат, который мы будем иметь без структурных изменений. Потому что политика по поддержанию макроэкономической стабильности позволяет только стабилизировать экономику около ее текущего потенциала», — цитирует слова председателя Банка России его сайт.

«Конечно, всегда есть соблазн списать все на внешние факторы, но, на мой взгляд, дело далеко не только в них. Да, глобальная экономика замедляется. Торговые войны и геополитические обострения только усугубляют ситуацию… Но с другой стороны, внешняя среда не настолько уж плоха. Во всяком случае, мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала», – подчеркнула Эльвира Набиуллина.

«Главные ограничения для развития, на мой взгляд — внутренние», — сказала глава ЦБ, подчеркнув, что «нужно снять структурные ограничения».

«Даже при успешной реализации нацпроектов в их государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение частных инвестиций», — заявила также Эльвира Набиуллина. Подразумевая, очевидно, излюбленную тему правительства, она заметила: «улучшение инвестиционного климата, увы, не сводится к сокращению административных барьеров».

Этот климат глава ЦБ считает главным ограничивающим фактором, ситуацию с которым надо кардинально менять. Как? «Нужна защита частной собственности, независимые суды, и именно судебное урегулирование корпоративных конфликтов», — заявила Эльвира Набиуллина.

Фактически, глава ЦБ возразила президенту, который ранее заявил итальянским журналистам, что экономику тормозят внешние факторы, а помогут ей развиться именно нацпроекты. При этом, конечно, она защищает и линию своего банка: «Если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы роста, мы, в конечном счете, получим либо инфляцию, либо "пузыри" на финансовых рынках, а скорее всего и то, и другое», — считает она, и замечая также: «Если пытаться, раздавая дешевые деньги, маскировать структурные проблемы, то наша страна потеряет еще больше времени: сначала мы лишимся завоеванной с таким трудом макроэкономической стабильности».

Владимир Путин в опубликованном 3 июля интервью итальянской газете Corriere della Sera высказал такой взгляд на ситуацию в экономике России: «Дело… в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно, падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей», — заявил он. Отметив роль макроэкономической стабильности, президент сообщил, что «мы… смогли сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей». Проблемы он охарактеризовал таким образом: «Что касается исполнения планов, то они, действительно, не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы в идеале. Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это – общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные задачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе перед Россией».

Не частное мнение о частной собственности

Глава Центробанка защищает интересы собственного ведомства, как бы банально это ни звучало, считает, в свою очередь, гендиректор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. Ведь по мнению Минэкономики, ЦБ должен стимулировать банки к кредитованию корпоративного сектора, однако рост здесь возможен за счет еще большего понижения ставки рефинансирования, а это с точки зрения регулятора неприемлемая мера, так как дешевые деньги только усугубят ситуацию в секторе.

Поэтому-то глава ЦБ и выставляет определенные границы, за которые не хочет переступать, так как это опасно и можно получить в итоге масштабный кризис в отрасли. При этом банкам выгодно зарабатывать на потребительском кредитовании и, с учетом сильнейшего сужения рынка легальных микрофинансовых организаций, банкам сейчас высвободился очень лакомый кусок, поэтому скорее всего сектор кредитования населения будет продолжать расти и регулятор в этом смысле видит нормальное развитие ситуации – в том числе, регулирование с точки зрения более тщательного отбора потенциальных заемщиков.

В целом Набиуллина говорит правильные вещи, полагает Екатерина Синогейкина: в правительстве, есть такое ощущение, пытаются переложить ответственность за рост экономики с одного ведомства на другое. А поднимать экономику России надо комплексными мерами, за счет умеренного сдерживания ставки, своевременной реализации национальных проектов, поддержки малого и среднего бизнеса и как верно отметила глава ЦБ – за счет усовершенствования законодательства в области защиты частной собственности и ужесточения контроля за судебной практикой.

Заявила глава ЦБ и о судебном урегулировании корпоративных конфликтов. Тут, считает эксперт, она, видимо, имеет ввиду последние заметные в деловом поле конфликты, такие например как дело банка Восточный и Майкла Калви, которые негативно влияют как на банковскую систему РФ в целом, так и на мировой имидж России в целом. По сути, это дело является показательным примером того, как корпоративный конфликт может разрастись в проблему, затрагивающую сразу несколько смежных отраслей.

Действительно слова Эльвиры Набиуллиной и смысл выступления Путина перед деловой публикой в Италии можно расценить как два противоположных мнения, добавляет Екатерина Синогейкина. В своей речи глава государства делает основную ставку на нацпроекты, при этом объясняя все экономические беды России во внешних санкциях, которые не дают развиваться и притягивать иностранный капитал. Отчасти здесь есть своя доля правды – до санкций поток иностранных инвестиций в России увеличивался, а после стал снижаться и фокус сотрудничества стал смещаться в сторону других государств.

Поэтому-то и возлагаются большие надежды на нацпроекты, которые привлекут огромные в масштабе страны инвестиции, считает Екатерина Синогейкина. Но это будут деньги как из государственной «кубышки» так и от все тех же мультимиллионеров, которые, разумеется, в накладе не останутся. А развитие среднего бизнеса в стране как буксовало, так и будет буксовать.

Эльвира Набиуллина, говорит руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, абсолютно права, и тут дело даже не в публичном споре, между главами ведомств и руководящих органов страны. Главное тут в подходе к общей оценке перспектив и в правильном анализе всей ситуации в стране. Глава Центрального банка страны говорит о том, что одним из основных вызовов современности перед страной лежит в защите частной собственности и структурных реформах.

При этом, отмечает Роман Блинов, в стране страдает то многое, что именно и относится к демократическим институтам и что и должно было стать основой здоровой экономики и её роста. Не цены на нефть или С-400, не наличие санкций или их отсутствие, а благополучный российский потребитель и частный предприниматель или собственник, вооружённый институтом частной собственности и законом, который её охраняет, полагает глава аналитиков МФЦ.