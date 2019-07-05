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ФСБ задержала по подозрению в госизмене помощника полпреда президента РФ в УФО

Москва, 05.07.2019
  • ФСБ задержала по подозрению в госизмене помощника полпреда президента РФ в УФО

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали российского гражданина Александра Воробьёва. Согласно официальной информации, опубликованной на сайте силового ведомства, мужчина подозревается в государственной измене.

При этом уточняется, что задержание произошло 4 июля. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. 

Пока нет информации, где именно задержали Воробьева и что ему вменяется. В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что задержанный по обвинению в госизмене Александр Воробьев заявил, что работает помощником полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Так он ответил на вопрос судьи в Лефортовском суде Москвы, где сейчас в закрытом режиме решается вопрос о его аресте.

Наша справка

Согласно статье 275 УК РФ, государственная измена, то есть совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учёбе или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

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