Генпрокуратура Украины хочет арестовать имущество экс-президента Ющенко

Генеральная прокуратура обратилась в суд с просьбой наложить арест на имущество экс-президента Украины Виктора Ющенко. «В рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении «Межигорьем» следователь Генпрокуратуры обратился в суд с просьбой наложить арест на имущество Ющенко. Это обязанность следователя. Здесь вариантов нет: если статья предусматривает конфискацию, то следователь обязан через суд принять меры для ареста имущества. Всего имеющегося, не только того, что охватывается суммой убытков», — заявил руководитель управления специальных расследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Ранее генпрокуратура уведомила Ющенко о подозрении по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. По мнению прокуратуры Ющенко содействовал в 2007 году переводу государственной резиденции «Межигорье» в частную собственность Виктору Януковичу, занимавшему должность премьер-министра.