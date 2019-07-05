Германия жалуется на загрязненную нефть, поступающую из Польши

Восточногерманские нефтеперерабатывающие заводы пожаловались на загрязненную нефть, которая попадает в страну из Польши, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на собственные источники.

Источник сообщает, что это может стать причиной конфликта немецкой стороны с польским оператором нефтепроводов Pern.

На немецких заводах жалуются, что поставляемая из Польши нефть более низкого качества, чем сырье, получаемое Польшей из России через Белоруссию.

Уточняется, что в нефти обнаружены примеси хлоридов, как и в случае с нефтепроводом «Дружба». Комментатор СМИ сообщил, что источник загрязнения находится в Польше. Основной версией является попадание сырья из старых партий в новую нефть. Издание сообщает, что больше всего проблема беспокоит владельцев НПЗ Shell, Eni и Total, которые принадлежат «Роснефти».