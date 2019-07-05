Гисметео, прогноз погоды на июль: осень среди лета

Аномальная жара, которая накрыла Русскую равнину в июле, заставила россиян на время спрятать свои тёплые вещи. Однако в июле погода решила показать свой нрав, обрушив на Европейскую часть РФ ливневые дожди, грозы и шквалистый ветер. Всё это сопровождается снижением температурных показателей. Таким образом, в некоторых регионах страны погода сейчас больше напоминает осеннюю, чем летнюю. При этом, по прогнозу погоды, который составили синоптики Гисметео, климатическая осень пока не собирается сдавать свои права.

Прогноз погоды в Крыму и на курортах Краснодарского края

Пока дождливо и не очень жарко в Крыму. В Ялте сейчас плюс 25-26. На следующей неделе станет ещё прохладнее – 22-23. Зато дожди будут идти почти ежедневно и в лучшем случае прекратятся не раньше 14 июля. Похожая погода в Форосе, Гурзуфе, Алуште и Алупке. Лето в Крым, по прогнозу Гисметео, вернётся ориентировочно 22 июля. И уже до конца месяца синоптики обещают плюс 27-29.

На популярных черноморских курортах страны, где сейчас самый разгар сезона, также пока нет привычного летнего зноя. Например, в Сочи, Адлере, Геленджике и Анапе до конца следующей недели будет пасмурно, ожидаются осадки, местами сильные, в Сочи прогремят грозы. Температура воздуха выше 28 градусов не поднимется. В период с 15 по 22 июля осадки на курортах Краснодарского края прекратятся, но столбики термометров опустятся ещё на 1-2 градуса – днём будет плюс 25-26. Возвращение лета прогнозируется 23-24 июля – воздух прогреется до 27-29 градусов выше нуля. А вот вода в море уже сейчас вполне комфортная для купания – плюс 26.

Гисметео, прогноз погоды в Сибири и на Урале

Настоящие температурные качели до конца июля ожидаются в Сибири. Так, в Новосибирске, Омске, Красноярске и Томске в период с 6 по 31 июля столбики термометров будут то подскакивать до плюс 28-31, что выше климатической нормы для этих регионов, то опускаться ниже климатической нормы – до плюс 18-20. При этом на смену солнечным дням станут приходить дождливые и наоборот. Нестабильным будет и атмосферное давление.

Сложная климатическая обстановка, по прогнозу Гисметео, ожидается в городах Урала. В частности, в Екатеринбурге почти ежедневно и до конца месяца проливные дожди и грозы, средняя температура составит плюс 21-23. Чуть теплее в Челябинске и Магнитогорске – 23-25. Но и здесь солнечных дней будет немного, зато осадков в избытке.

Гисметео. Прогноз погоды на июль в Петербурге и Москве

Холодные воздушные массы уже вторглись в Санкт-Петербург – так что осенняя погода здесь задержится минимум до 20-х чисел июля. С 6 по 14 число этого месяца температура воздуха в городе на Неве составит 16-17 градусов тепла, в ночные часы – плюс 11-13. Пройдут дожди, местами очень сильные. С 15 по 22 июля, несмотря на непрекращающиеся осадки, станет немного теплее – плюс 20-22. Ближе к концу месяца, по данным Гисметео, осень путь на время, но всё-таки отступит, а лето вновь напомнит о себе. Например, 27-28 июля в Северной столице ожидается плюс 26-27.

Осенняя погода пока задержится и в Москве. В ближайшие дни, как обещают метеорологи, в регионе прогнозируется пасмурная погода и осадки, а также сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду. Днём будет плюс 16-18, ночью 12-13. Как утверждают метеорологи, почти весь июль на погоду в регионе будет влияет атлантический циклон. Правда, буквально на один день – 15 июля – лето неожиданно напомнит о себе повышением температуры до плюс 26-27. Но всё тот же циклонический холодный фронт, в тыловой части которого будет находиться российская столица, вернёт в Москву осеннюю погоду.

Примерно 22 июля в регион вторгнется антициклон, который повлияет на смену климатической обстановки – количество осадков уменьшится, а температурный фон постепенно вернётся к климатической норме для конца второго летнего месяца.