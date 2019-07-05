Гисметео, прогноз погоды на июль: синоптики рассказали, вернётся ли в Россию лето

Тёплый май и аномально жаркий июнь приучили жителей Русской равнины к курортной погоде, заставив убрать подальше тёплые вещи. Однако в начале второго летнего месяца погода показала свой своенравный характер, обрушив на большую часть страны потоки проливных дождей и порывистые ветра. При этом температурный фон во многих российских регионах опустился на осенние показатели. Согласно обновлённому прогнозу погоды, который опубликовали синоптики Гисметео, климатическое лето всё-таки снова вернётся в Россию, но произойдёт это не раньше последней декады июля.

Прогноз погоды в июле на российских курортах

Даже на популярных черноморских курортах страны, где сейчас начинается самый пик сезона, пока не так жарко, как это бывает обычно в июле. Например, в Сочи, Адлере, Геленджике и Анапе до конца следующей недели будут идти дожди, а температура воздуха выше плюс 27-28 не поднимется. После 15 июля осадки прекратятся, солнечных дней станет гораздо больше, но вот столбики термометров опустятся ещё на 2 градуса. В период с 15 по 22 июля днём здесь будет плюс 25-26. Возвращение жары на все эти курорты ожидается с 23-24 июля, когда воздух начнёт прогреваться до плюс 28-30. При этом благодаря тёплым ночам (23 градуса выше нуля), вода на побережье весь месяц будет очень комфортной – плюс 25-26.

Погода в Крыму: дожди и тёплое море

Пока дождливо и не очень жарко на Южном берегу Крыма. Так, в Ялте плюс 25-26. На следующей неделе - всего плюс 21-23. Осадки по прогнозу Гиметео, будут выпадать ежедневно и прекратятся не раньше воскресенья, 14 июля. Аналогичная погода в ближайшие 7-8 дней в Алупке, Алуште, Гурзуфе и Форосе. Летняя погода на юг полуострова вернётся не раньше понедельника, 22 июля. Начиная с этого дня и до конца месяца метеорологи прогнозируют плюс 27-29. А вот море в этой части полуострова уже сейчас отличное – температура воды прогревается в дневные часы до 25 градусов.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге: вернётся ли в Северную столицу лето?

В Петербург ещё в среду вторглись холодные воздушные массы. Поэтому до возвращения лета в городе на Неве пока далеко. В период с 6 по 14 июля средняя температура воздуха составит всего плюс 16-17. Ночью будет ещё прохладнее – плюс 11-13. Ожидаются осадки, местами сильные. Возможно усиление ветра с порывами до 18-20 метров в секунду.

С 15 по 22 июля климатическая обстановка немного наладится. Несмотря на периодическое выпадение осадков, станет теплее, термометры покажут 21-22 выше нуля. После 23 июля и до начала августа, как обещают в Гисметео, лето всё-таки напомнит жителям Северной столицы о себе. Самыми тёплыми станут суббота, 27 июля и воскресенье, 28 июля – к полудню яркое солнце разогреет воздух до плюс 26-27.

Гисметео. Прогноз погоды до конца июля в Москве

Не раньше последней декады месяца вернётся лето и в Москву. Пока же, по прогнозу Гисметео, в столичном регионе будет пасмурно, сохранится переменная облачность, местами будут выпадать осадки. До конца следующей недели максимальная температура воздуха в пределах города составит плюс 20. После полуночи градусники не покажут выше плюс 13. В области дневные и ночные показатели температуры будут ещё ниже. Как утверждают метеорологи, на погоду в регионе влияет малоподвижный северо-западный атлантический циклон.

Неожиданное потепление прогнозируется примерно на 15 июля. В этот день термометры покажут плюс 27. Но, это всего лишь временное явление. Всё тот же циклон, в тыловой части которого будет по-прежнему находиться Москва, остановит полноценное возвращение лета в столицу. В период с 16 по 21 июля средняя температура воздуха составит 22-24. С понедельника, 22 июля на смену циклону придёт антициклон – дождей с каждым днём станет всё меньше, атмосферное давление постепенно нормализуется, а температурные показатели начнут возвращаться к своей климатической норме – плюс 25-27.