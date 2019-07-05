Курс доллара: рубль посыпался на неожиданных новостях из США

Рубль, который весь сегодняшний день никак не мог определится с движением к основным резервным мировым валютам, ближе к вечеру пятницы посыпался к доллару на фоне неожиданных новостей из США.

Доллар подскочил до двухнедельного максимума к основным валютам после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США превзошли оценки экспертов – мало кто ожидал, что на фоне последней серии очень слабых данных, сегодняшний показатель занятости окажется выше прогнозов экономистов. Тем самым, этот обзор возможно, закрывает дверь к снижению ставки ФРС в июле, в чём большинство аналитиков уже не сомневались.

Индекс доллара поднялся на 0.6% до самого высокого уровня с 20 июня. При этом индекс восстанавливается выше 200-недельной скользящей средней и может увеличить завоевания, учитывая формирование округлой вершины (spinning-top) с прошлой недели.

На это моментально отреагировала нацвалюта. Курс доллар на торгах Московской биржи в моменте вырос, торгуясь на уровне 63,80 руб., евро – торгуется по 71,53 руб.

Напомним, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 6 июля - 63,5841 руб (+18,28 коп.), евро - 71,6593 руб (+11,73 коп.). Стоимость бивалютной корзины рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2179 рубля.