Курс доллара ждет большой отскок

Накануне рубль немного просел к доллару и евро в условиях слабой активности участников рынка из-за выходного дня на биржах США, которые не работали из-за праздника - дня независимости.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 63,37 руб. (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,48 руб. (+9,25 коп.). В 16:20 мск курс доллара ещё немного укрепился - до 63,49 руб., курс евро – до 71,58 рубля. К закрытию торгов рубль немного отыграл свои позиции. По данным на 19:00 мск доллар торговался по 63,42 руб., евро – по 71,55. В итоге, к закрытию биржи доллар стоил 63,46 руб., евро – 71,59 руб.

Как отмечают эксперты, помимо слабой активности бирж давление на нацвалюту оказывала неуверенная динамика рынка нефти, а также заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, которая призвала искать причины замедления роста российской экономики «не там, где светло, а там, где потеряли». Так глава регулятора ответила на заявления некоторых чиновников о том, что рост объёма необеспеченных кредитов угрожает развитию страны. По её мнению, экономику и рубль может обвалить другое — уход из России спекулятивного капитала.

Таким образом, она чётко дала понять, что если иностранные инвесторы массово начнут продавать российские активы, номинированные в рублях, они существенно снизят ликвидность нашего рынка. Кроме того, продав активы в рублях, иностранцы на вырученные средства начнут покупают валюту, что также подорвёт стабильность курса рубля.

«Большие риски связаны с потоками капитала, – пояснила Набиуллина. - Поэтому мы ставим вопрос о взаимодействии с политиками других стран. Потоки капитала, возможность резкого ослабления курса — это то, что может влиять на риски финансовой стабильности, денежно-кредитную политику».

Тем самым, глава регулятора чётко указала не несколько серьёзных опасностей. Основная из них — введение новых санкций против РФ, а также угроза ввести запрет на покупку российского государственного долга.

Вместе с тем, непосредственное давление на рубль оказывают вчерашние "голубиные" комментарии Эльвиры Набиуллиной, допустившей по итогам совета директоров 26 июля снижение ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов от текущего значения 7,50% годовых.

Кирилл Тремасов из компании Локо-инвест, мнение котороого приводит Рейтер, оценивает заявления главы Центробанка как сигнал к агрессивному снижению ставки, что может оказать негативное влияние на курс рубля.

“Думаю, что укрепление рубля, наблюдавшееся у нас с начала года, завершено. Резкое снижение ставки должно развернуть этот тренд”, - сказал он, оценивая сейчас как 100-процентную вероятность июльского снижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов и как 50-процентную - на 50 базисных пунктов.

По мнению Ивана Манаенко из ИК «Велес Капитла», в случае введения антироссийских санкций и дальнейшего усиления санкционного давления курс доллара может дойти до 70 руб. а в долгосрочной перспективе даже выше. Дмитрий Долгин из ING уверен, что определяющим фактором для дальнейшей судьбы рубля станет приток капитала в ОФЗ.

Ранее, напомнил эксперт, он составлял 3-3.5 млрд долл. в месяц. Сейчас крупные покупатели российского госдолга начали терять к нему интерес. Также определенное влияние на курс рубля может оказать и динамика накопления иностранных активов российскими физическими и юридическими лицами.

Негативных факторов для рубля всё еще остается несколько больше, чем позитивных, подчёркивает Иван Копейкин из «БКС Брокер». По его мнению, это конвертация дивидендных выплат в рубли, покупки валюты для Минфина, а также упавшие цены на «чёрное золото».

«К тому же сейчас на фоне откровенно слабой российской экономики идёт и замедление темпов роста мировой экономики. Все это играет на поле рубля», – заявил он, добавив, что он ждёт продолжения ослабления рубля и соответственно усиления доллара, курс которого уже в самое ближайшее время составит 64 руб.